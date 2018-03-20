Мессенджер Телеграм вновь объявил, что отказывается выдать ключи шифрования

Основатель компании Павел Дуров сказал, что будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни. Сегодня Верховный суд отклонил иск мессенджера к ФСБ. Телеграм требовал признать незаконным приказ спецслужбы о передаче ключей шифрования. После этого Роскомнадзор направил мессенджеру уведомление о необходимости выполнить требования ФСБ и сообщил, что в противном случае сервису грозит блокировка.

Глава Чечни и активный пользователь telegram Рамзан Кадыров следит за ситуацией вокруг возможной блокировки мессенджера. Об этом «Эху Москвы» рассказал его пресс-секретарь Альви Каримов. По его словам, Кадыров считает, что руководство telegram должно предоставить ключи шифрования ФСБ, и это не отразиться негативно на пользователях.

На канал Рамзана Кадыров в telegram подписано почти 30 тысяч человек.