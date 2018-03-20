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Эксклюзив Эха 22:02, 20 марта 2018

Мессенджер Телеграм вновь объявил, что отказывается выдать ключи шифрования

Основатель компании Павел Дуров сказал, что будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни. Сегодня Верховный суд отклонил иск мессенджера к ФСБ. Телеграм требовал признать незаконным приказ спецслужбы о передаче ключей шифрования. После этого Роскомнадзор направил мессенджеру уведомление о необходимости выполнить требования ФСБ и сообщил, что в противном случае сервису грозит блокировка.

Глава Чечни и активный пользователь telegram Рамзан Кадыров следит за ситуацией вокруг возможной блокировки мессенджера. Об этом «Эху Москвы» рассказал его пресс-секретарь Альви Каримов. По его словам, Кадыров считает, что руководство telegram должно предоставить ключи шифрования ФСБ, и это не отразиться негативно на пользователях.

На канал Рамзана Кадыров в telegram подписано почти 30 тысяч человек.

Комментарии

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kolian_______1975 20 марта 2018 | 22:05

Дурову держатся!!!

r88w556xl4 20 марта 2018 | 22:07

kolian_______1975: Он и так держится - за своё бабло, только за него и переживает, не отдавая ключи.

cuzmich35 20 марта 2018 | 22:10

Да закройте уже наконец то этого урода -Дурова!
Что вы с ним васькаетесь!

gs1112 20 марта 2018 | 22:30

Открыв ключи, Телеграм потеряет всех клиентов зарубежом и много в России, не передав - лишь часть в России. Следовательно ФСБ ничего не получит.

kolian_______1975 20 марта 2018 | 22:15

r88w556xl4: за своё бабло,
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
за бабло , за свою репутацию и за безопасность людей доверивших ему свою переписку

что в этом плохого?

r88w556xl4 20 марта 2018 | 22:27

kolian_______1975: Дуров неоднократно упоминал, что в конце концов Telegram в России будет заблокирован. Но так как он изначально позиционировал мессенджер как общемировой, эта блокировка может быть ему на руку. Для Дурова это будет хорошим пиаром, потому что в глазах Запада, на фоне скандалов с якобы вмешательством России в выборы в США, отравления Скрипаля и очередного президентского срока Путина, это сделает Дурова «мучеником режима».

Дуров думает только о своём пиаре, а не о безопасности людей. Вот то и плохо. Когда ты отказываешься читать переписку бандитов, готовящих теракт, ты становишься точно таким же бандитом.

albertsurikov 20 марта 2018 | 22:22

kolian_______1975:

Да, надо держаться. Россия - страна победившего чекизма и цензуры.

com30 20 марта 2018 | 22:32

kolian_______1975:
Если Дуров с дуру, официально отдаст ФСБ ключи от Телеграм, это будет равнозначно сливание своего доходного бизнеса в унитаз как кучи дерьма.
Ни один уважающий себя человек, не станет пользоваться мессенжером в котором в открытую копаются внуки НКВД-КГБ.
И дело не в каких то возможных злобных замыслах, просто нечего лезть со своим любопытным рылом чужую частную переписку. Даже если окажется, что ФСБ само каким то образом нашло возможность читать частную переписку людей в Телерграм, бизнесу Дурова конец, а сам Телеграм не будет стоять ломаного гроша в базарный день.
В этом Мире есть и другие мессенджеры, до которых еще не дотянулись ручонки спецслужб, все адекватные люди легко переберутся на них.
Да и сам Дуров если что, может и в третий раз начать новый проект взяв за основу тот же Телеграм, поменять шифрование и название, но уже 10 дорогой обходить РФ.

com30 20 марта 2018 | 22:45

И вообще, ФСБ может само создать свой "телеграм", с условным названием типа Кр.Гена, принудить законом всех россиян пользоваться только им, где будет полностью читать все что люди пишут друг другу.
А еще лучше когда россияне будут за ранее брать письменное разрешение но пользование ФСБ мессенжером, отстояв длинную очередь перед окошком товарища лейтенанта на лубянке, предоставив ему образец будущего текста для мессенжера.
Если тот конечно разрешит передавать, вычеркнув некоторые фразы красным карандашом. Но если разрешенный текст и текст в месссенжере будет отличаться друг от друга хоть на знак препинания, все попал на 20 лет каторги в Якутии, а что делать с нарушителями якутами, вопрос сложный, наверное ссылать их в Сирию.))

albertsurikov 20 марта 2018 | 22:08

Обидно, наверное, когда не можешь приехать к Дурову с братками и нотариусом, и потребовать переписать
Телеграм на себя. (с)

razval74 20 марта 2018 | 22:25

Довыежывается Дыров, выгонят с телеграма, как с твиттера.

aviator69 20 марта 2018 | 22:25

Делаем ставки, господа! Я ставлю на то, что ФСБ отсосёт.

old44 20 марта 2018 | 22:30

вот кадырку можно и расшифровать, понимашь ...

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