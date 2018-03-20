Агентство РИА Новости дважды отредактировало текст интервью с одним из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок». Первая версия текста противоречила позиции российского МИДа, который утверждает, что подобные исследования не проводились ни в СССР, ни в России.

В интервью РИА Новости с профессором Леонидом Ринком утверждалось, что «Новичок» был не веществом, а «целой системой применения химического оружия», которая была принята на вооружение советской армией. Позднее текст был отредактирован – на сей раз в нем говорилось, что программа разработки химоружия не носила названия «Новичок». После этого в текст снова внесли правки – в третьей версии Ринк назвал «Новичком» военный реестр, включавший в себя боевые системы, каждой из которых был присвоен свой номер. Отдельного вещества или проекта «Новичок» не существовало, подчеркивает ученый.

Первая версия интервью с Ринком противоречила словам представителя российского МИДа Марии Захаровой. Она заявила, что исследования по разработке химического вещества с названием «Новичок» не проводились. При этом автор интервью сказал «Медиазоне», что правки были внесены по просьбе спикера.

Завтра российский МИД пригласил послов всех зарубежных стран обсудить «дело Скрипаля». На встрече российские дипломаты разъяснят позицию Москвы по ситуации с отравлением бывшего разведчика.