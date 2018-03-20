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22:00, 20 марта 2018

РИА Новости дважды отредактировало текст интервью с одним из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок»

Агентство РИА Новости дважды отредактировало текст интервью с одним из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок». Первая версия текста противоречила позиции российского МИДа, который утверждает, что подобные исследования не проводились ни в СССР, ни в России.

В интервью РИА Новости с профессором Леонидом Ринком утверждалось, что «Новичок» был не веществом, а «целой системой применения химического оружия», которая была принята на вооружение советской армией. Позднее текст был отредактирован – на сей раз в нем говорилось, что программа разработки химоружия не носила названия «Новичок». После этого в текст снова внесли правки – в третьей версии Ринк назвал «Новичком» военный реестр, включавший в себя боевые системы, каждой из которых был присвоен свой номер. Отдельного вещества или проекта «Новичок» не существовало, подчеркивает ученый.

Первая версия интервью с Ринком противоречила словам представителя российского МИДа Марии Захаровой. Она заявила, что исследования по разработке химического вещества с названием «Новичок» не проводились. При этом автор интервью сказал «Медиазоне», что правки были внесены по просьбе спикера.

Завтра российский МИД пригласил послов всех зарубежных стран обсудить «дело Скрипаля». На встрече российские дипломаты разъяснят позицию Москвы по ситуации с отравлением бывшего разведчика.

Комментарии

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pro_hanov 20 марта 2018 | 22:03

Ничем не напоминает метания после сбитого боинга?

kolian_______1975 20 марта 2018 | 22:07

РИА Новости внесло правки в уже опубликованное интервью с одним из разработчиков отравляющего вещества «Новичок»
=============================
ну и ???
в рф 90% всех новостей и 99% "прямых эфиров"так готовят

etofeasko 20 марта 2018 | 22:22

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко был убит Алексом Гольдфарбом, человеком из «близкого круга» олигарха Бориса Березовского. Об этом заявил отец Литвиненко, Вальтер, в эфире программы «Пусть говорят».
Как отмечается, в 2000 году Гольдфарб помогал Литвиненко переправиться из Турции в Великобританию. Вальтер Литвиненко добавил, что Ахмед Закаев, который тогда тоже находился в Лондоне, называл Гольдфарба агентом ЦРУ.

Вот это поворот!

ura_123 20 марта 2018 | 22:29

etofeasko: Сказочник...
А по теме,вляпались ваши с дерьмецо по самые кремлёвские ушки.
С вашими самоизбранниками никакая НАТА не нужна,сами всё сделаете что бы сидеть там где вы сейчас.

etofeasko 20 марта 2018 | 22:41

ura_123:
Также сообщается, что Вальтер в студии программы обнял Андрея Лугового, которого в Великобритании подозревают в убийстве Литвиненко.

«Его, мне кажется, отравили несколько раз. Даже в госпитале его отравили», — цитирует Вальтера Литвиненко РИА Новости.

Что чамара, правда глаза колет?

alena01 20 марта 2018 | 22:45

etofeasko:
Ага... И в это время как раз Вова пролетал верхом на новой ракете, и Трамп обосрался, а Меркель закричала по-русски "крым ваш", и Россия была объявлена родиной слонов...
И все это чистая правда...

fig_wam 20 марта 2018 | 22:30

etofeasko: Это что же нужно с человеком сделать, чтобы он обнимался убийцей своего сына, как папа Литвиненко с Луговым.
Предал и подал отец своего сына.

etofeasko 20 марта 2018 | 22:34

fig_wam: да ничего с ним не сделали. когда отца литвиненко использовали как последний ган..н его перестали финансировать дружки типа березовского, вот и поперла правда.

eternity88 20 марта 2018 | 22:43

etofeasko: во, ...ля! вот могли бы старика и пораньше развести на эту ахинею - не пришлось бы на мандат Лугового разоряться.

el_borz 20 марта 2018 | 22:42

etofeasko: "Пусть говорят" это с Малаховым , что ли? А..понятно. Ну тогда ладно.
А , в передаче " Ревизорро " " Будь здоров" или " Спокойной ночи малыши" он не выступал?

chnch 20 марта 2018 | 22:10

pro_hanov: Напоминает "1984"

ura_123 20 марта 2018 | 22:31

chnch: Сказать напоминает,вообще ничего не сказать)))
«Преимущество патриотизма в том, что под его прикрытием мы можем безнаказанно обманывать, грабить, убивать. Мало сказать, безнаказанно – с ощущением собственной правоты».
(О.Хаксли).»

alehan000074 20 марта 2018 | 22:34

pro_hanov: напоминает абсолютно всем! Lol! Кстати, вранье местных говно портянок тоже останется в архивах и никуда не денется!

brodyaga_nishiy 20 марта 2018 | 22:34

pro_hanov: Это да, хохлы до сих пор извиваются как уж на сковороде

nikitin43 20 марта 2018 | 22:05

рассия стала похожа на потасканную шлюху с накрашенными губами и сифилисом .

dntfuck_mybrain 20 марта 2018 | 22:07

nikitin43: На Марию Захарову?

ura_123 20 марта 2018 | 22:33

dntfuck_mybrain: Вы ей льстите)))

tks 20 марта 2018 | 22:08

Любое рыбообразное существо и то на порядок умнее среднестатистического путистского пропагандона.

(комментарий скрыт)

cautoff 20 марта 2018 | 22:13

В очередной раз засыпались на очной ставке.

sbk 20 марта 2018 | 22:15

Могли не беспокоиться так-то уж...
Кто интересуется - и так все уже знает.
А 76,7% - все по фигу.

zztop1960 20 марта 2018 | 22:22

Врали , врут и врать будут. Как с Крымом , Боингом, Сирией, мельдонием. Просто не могут не врать

posta2006 20 марта 2018 | 22:22

Начинается зачистка фактов и свидетельств ... Как обычно ...

hidaldo_hot 20 марта 2018 | 22:25

Очередной пример, каким образом белое становится черным. Следите за руками...

snikkersnepper 20 марта 2018 | 22:28

"После того как какая-либо программа завершалась, ее передавали военным, и уже те давали ей имя. Они могли дать любое. Среди прочих был и реестр со словом "Новичок". В нем боевые системы с разными формулами и механизмами действия шли под номерами, например, "Новичок-1", "Новичок-2", "Новичок-3". Не было такого отдельно взятого вещества "Новичок" и нет. Как не было и проекта разработок под таким обозначением. Это скорее система кодирования и регистрации самого что ни на есть разного. Абсурдно говорить о формуле "Новичка" и о проекте с таким наименованием", — продолжает профессор Ринк.
...
– Для того, чтобы упростить восприятие материала, я перейду от названия «Новичок», которое стало теперь широко известным, к условно обозначенным мной по годам разработки четырем веществам. Три из них являются составной частью работ по программе «Фолиант», выполненных под научным руководством Петра Кирпичёва, сотрудника Государственного НИИ органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ). Первое вещество нового класса фосфорорганических отравляющих веществ, назову его A-1972, было получено Кирпичёвым в 1972-м году. В 1976-м году мною были получены два вещества: B-1976 и C-1976. Четвертое вещество, D-1980, было получено Кирпичёвым в начале 1980-х годов. Все они относятся к группе так называемых «Новичков», но это название появилось не в НИИ.
Из интервью В.Углева.

Психам уже два раза русским языком сказали, что никакого "Новичка" никто не разрабатывал, но психи по прежнему будут сношаться с каждой стенкой, пытаясь себя в чем-то убедить.


Расскажите мне лучше почему из целой линейки веществ (там их больше четырех), разработанных в течение минимум 8 лет (причем еще в 70-х), Скрипаля отравили аккурат той разновидностью, образцы которой были у британцев (что признал даже лохматый олигофрен Джонсон)? Правда, до сих пор неясно, а что же это за разновидность - видать у британцев дела были поважнее, чем подобное уточнение.

preo 20 марта 2018 | 22:31

Проходили уже: "Россия - страна с непредсказуемым прошлым..."

brodyaga_nishiy 20 марта 2018 | 22:32

А отец Линвиненко под дулом не только автомата, но и со стволом танка у виска обвинял вашу любимую Велкобританию

brodyaga_nishiy 20 марта 2018 | 22:36

Ну хоть бы одна падла либероидная изучила историю, про министерство пропаганды Велкобритании 1914 г. и про фейк про Коминтерн 1924.

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