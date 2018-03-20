Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина
Об этом сообщает BBC. Выдающийся английский физик-теоретик и популяризатор науки умер на прошлой неделе у себя дома в Кембридже в возрасте 76-ти лет.
Комментарии3
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nikitin43 20 марта 2018 | 21:43
Личность такого уровня в россии был С . Капица , помню одну из последних его слов - " Мы добились того к чему шли последние 10 лет - воспитали страну идиотов " ......................
idruker 20 марта 2018 | 22:22
nikitin43: при всем уважении к С.Капице, не преувеличивайте
putin_itogy 20 марта 2018 | 21:56
Англия - страна гениев и Нобелевских лауреатов.
Россия - страна отпускников.