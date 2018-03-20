В Москве задержали пассажира, который ранил ножом в шею сотрудника службы безопасности метро
Инцидент произошел в вестибюле станции «Пролетарская», когда мужчину попросили предъявить для проверки ручную кладь. Пострадавшего доставили в НИИ им. Склифосовского. Нападавший скрылся. Его нашли спустя 4 часа. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», — сообщает «Медиазона» со ссылкой на МВД.
Комментарии10
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tks 20 марта 2018 | 21:45
Ножом в шею простого охранника - хулиганство.
Скол эмали - покушение на жизнь мусора.
rodiv 20 марта 2018 | 21:50
ранил ножом в шею - «хулиганство» ???
Не «НАНЕСЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ»???
Не «ПОКУШЕНИЕ НА ЖИЗНЬ»???
vsveter 20 марта 2018 | 22:20
rodiv: Конечно, по всем признакам хулиганство. Статья "нанесение телесных" может быть добавлена позже. Пока ещё нет ясности степени причинённого вреда. Ну а суд может судить и по двум статьям. Наказания сложат.
pushok1971 20 марта 2018 | 21:51
Он просто хотел посмотреть, вата ли внутри охранника...
venediktov1803 20 марта 2018 | 21:54
pushok1971: rodiv: tks: Смешно читать сегодня Венедиктова - главреда "Эха Москвы". Из каждого интервью, из каждой фразы торчат уши оправдывающегося лживого старикашки, претендующего на роль секс-символа вверенного ему российского СМИ. Если бы в нашей стране соблюдались те принципы демократии, за которые так неистово "бьётся" Венедиктов, он давно уже сидел бы за решёткой.
Я не призываю никого лезть в чужую постель - это их дело, пусть трахаются, сосутся, обнимаются, щиплют друг другу за задницы, меня это мало интересует. Но меня интересует другое: как может такое существо быть рупором демократии и законопослушания в нашей стране? Почему мы терпим это непристойство, этих хамов, лицемеров? Давайте вспомним Юрия Штамова. Мне кажется тут и добавить нечего. Но, читая этот материал, вспоминаем заверения главреда "Эха Москвы", что с Лесей у него "ни-ни-ни"...
Свежо предание, да верится с трудом. Здесь он ещё пока хорохорится, оскорбляет Константина Рыкова: Но, гражданин Венедиктов, по-моему, пора с вещами на выход.
Как-то всё это мерзко и противно. Пора-пора разогнать этот змеюшник. Не подумайте, что это я пытаюсь оскорбить Венидиктова.
spec71205 20 марта 2018 | 21:54
...кто нибудь в курссе кто эти охранники в метро и на вокзалах...и как они работают????! -мне лично гражданину СЕВЕРНОГО КАВКАЗА когда еду транзитом через Москву дамой в Дагестан бывает просто жутко от их поведение! -ну давайте чтобы не было этих взаимных не допониманий ведём визы между северным Кавказом и рф или как там государство 404! -нарушил закон ...не приежай к нам в Москву 5лет ...или они к нам на Кавказ 10лет! -надоело!!!!
tks 20 марта 2018 | 22:02
spec71205: и что, за это - ножичком по шее?
old44 20 марта 2018 | 22:27
spec71205: а может как в соседней ветке - в чечне ранен полицейский, подозреваемый убит ?
venediktov1803 20 марта 2018 | 22:36
В одном из своих интервью главный редактор и ведущий передач радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признался, что они имел сексуальные отношения с несовершеннолетними девочками . В 70-80-х Алексей работал учителем истории в средней школе, пользуясь своим статусом, соблазнял учениц , о чем откровенно признался интервью журнала Максим . Венедиктов А.: А что тут такого? С ученицами секс , обычная история . Веня достаточно хорошо знаком со статьями УК РФ. И поэтому привлечь его к уголовной ответственности, возможности нет. А вот если бы он назвал возраст 16 лет и ниже, его вполне можно было бы засудить, и светило ему тогда до 4-х лет лишения свободы. В 135 статье четко прописано, что уголовная ответственность наступает, если «развратные действия» совершены с лицом не достигшего 16 летнего возраста. Представьте, Вы мать или отец девочки , которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете. Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны» Если прочитать в интернете биографию Алексея Алексеевича рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос! Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?
В любой цивилизованной стране педофилия считается серьезным пороком и очень жёстко осуждается и карается обществом. Любое лицо, совершившее сексуальный акт с несовершеннолетним подростком должен стать изгоем, и быть уволенным с любой общественной должности.
old44 20 марта 2018 | 22:44
venediktov1803: уймись дефективный, выборы прошли , а ты всё "либералов мочишь". или новую методичку не поднесли ?