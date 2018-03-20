Основатель Телеграма Дуров намерен продолжать отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни пользователей
Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров намерен продолжать отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни пользователей. Об этом он написал в Твиттере, комментируя решение Верховного суда. Дуров считает, что угрозы заблокировать Телеграм не принесут результата.
Сегодня Верховный суд признал законным приказ ФСБ, согласно которому мессенджер должен передать спецслужбе ключи для расшифровки сообщений пользователей. Теперь мессенджеру грозит блокировка.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tridrikh 20 марта 2018 | 21:49
дичаем
r88w556xl4 20 марта 2018 | 22:05
tridrikh: Действительно, дикость, когда преступники смогут готовить теракты, обсуждая все детали по зашифрованной связи, а спецслужбы будут только глазами хлопать
aviator69 20 марта 2018 | 22:33
r88w556xl4: Может и наша Конституция дикость? Это же в ней говорится в 23 статье о тайне переписки.
needroid 20 марта 2018 | 22:22
Дуров уже давно работает на ЦРУ)))
fresh_breeze 20 марта 2018 | 22:51
"намерен продолжать отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни пользователей"
--------------------------------------------------------------------
Кого ты лечишь? Не смешил бы, принципиальный ты наш.