Политик Алексей Навальный счел успешными итоги своей акции «Забастовка избирателей»

Об этом говорится на его сайте. Оппозиционер написал, что 35 миллионов человек отказались принять участие в выборах президента, которые он считает «позорными». При этом, Навальный отмечает, что сложно оценить, сколько конкретно людей действовали исходя из идейных соображений, а сколько просто поленились прийти на избирательные участки.