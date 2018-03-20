Политик Алексей Навальный счел успешными итоги своей акции «Забастовка избирателей»
Об этом говорится на его сайте. Оппозиционер написал, что 35 миллионов человек отказались принять участие в выборах президента, которые он считает «позорными». При этом, Навальный отмечает, что сложно оценить, сколько конкретно людей действовали исходя из идейных соображений, а сколько просто поленились прийти на избирательные участки.
Комментарии28
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sveklotron_7 20 марта 2018 | 21:34
Лелик с бараньей упоротостью не признает факапов, даже когда они очевидны всем. На том Лелик и погорел.
nelibermot17 20 марта 2018 | 21:37
Музыкант Сергей Тргицкий ("Паук") счел успешными итоги своей акции «Забастовка избирателей» в 2013 году на выборах мэра Москвы. В знак недопуска своего лидера на учкстки не явились 65% москвичей
mymymy 20 марта 2018 | 22:00
nelibermot17: Лешик реально тупой. В 2012 году на выборы не пришло 38 миллионов человек.
В этом году - 35 миллионов.
Даже по этому показателю Навальный продул.
nanaryfive 20 марта 2018 | 21:34
35 миллионов человек отказались принять участие в выборах президента, которые он считает «позорными».
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Да Лёша и все эти 35 как один за тебя бы голосовали. Мы же видели как ты на улицы миллионы выводил - фюрэрок школоты.
sbk 20 марта 2018 | 21:56
nanaryfive: Да, причем без автобусов, гречневой каши и 500 руб. за выход.
vsveter 20 марта 2018 | 22:09
sbk: Бедолага, прислать тебе гречки и пару тысяч? Это ведь обзавидовался.
sbk 20 марта 2018 | 22:42
vsveter: Гречку сам себе куплю. Пару тысяч отдай на благотворительность.
На лечение детей, которых не лечит гос. медицина.
kuznetsov5lavik 20 марта 2018 | 21:38
Чёта охладели либерасты к Лёлику, "любовь" угасает.
kryymsdik 20 марта 2018 | 21:44
kuznetsov5lavik: зато пригожинские пылают патологической страстью к Алёхе. Видимо, верят в него как в будущего своего лидера.
remote456 20 марта 2018 | 22:23
kryymsdik: А как строчат пулеметом, когда новость по "их" теме!
grishakras 20 марта 2018 | 21:41
Умные не пошли на этот цирк. Их миллионов 10. Ну а бараны? На то они и бараны - до сих пор блеют( см выше)
ushkujnik 20 марта 2018 | 21:43
Будьте честными, робяты, зачем лукавить-то...
Идея с бойкотом - полный провал... Хотя, если хотите потешить себя, тешьте...
Только какой с этой тешки толк?
canes 20 марта 2018 | 21:43
Скажу внукам, что не принимал участие в легализации воровской шайки, благодаря Алексею Навальному!
liberal_vulgaris 20 марта 2018 | 21:44
Все-таки навальный своих хомяков совсем уж тупицами конченными считает :)
tks 20 марта 2018 | 21:50
liberal_vulgaris: Тупее путиста нет существа даже среди рыбообразных...
a8olduin 20 марта 2018 | 21:45
Как бы не дулся Навальный, при допуске его к выборам больше 2% не взял бы, тем более если отсечь основной его электорат - школьников у которых нет пока права голосовать на выборах.
nelibermot17 20 марта 2018 | 21:55
a8olduin: ну нет, с Волфычем бы пободался за третье место. Тем более, что Ксю сняла бы свою кандидатуру и активно призывала к голосованию за Сисяна. Но Лёша же вождь, он так не сделал, он выше этого
gluhoy2250 20 марта 2018 | 21:45
Последим вылез петух.. то есть Навальный,изрядно ощипанный но не побежденный!
tks 20 марта 2018 | 21:48
Провал это тактики и стратегии. Полный.
rodnic 20 марта 2018 | 21:50
Алексею это удалось.:)))
max3446 20 марта 2018 | 21:56
Бу га га )) од столом от смеха с этого унылого мерзкого днищенского дня ничтожества наврального
koshkairina 20 марта 2018 | 22:00
Нагадил - и рад((( Если хотя бы треть из этих 35 миллионов - не лодыри и пофигисты, а идейные оппозиционеры, то кандидаты, продвигавшие в своих программах защиту демократических ценностей, частной собственности и прав человека, по его милости недополучили 11-12 миллионов голосов. Отлично сработано(((
catlover 20 марта 2018 | 22:19
Это же надо так выдавать черное за белое!И этот человек хочет стать президентом!
eduard53 20 марта 2018 | 22:20
ИМХО, как бы ни был местами спорен Навальный, в одном он прав: кроме него, никто
за симпатии россиян не боролся (самозванец - не в счёт: за того вся кремлядь-чурцирк-пропагандоны-ворьё ... надрывались-химичили).
bekipp 20 марта 2018 | 22:29
Вот бы глянуть на результат выборов, если бы их проводил не Путин, а Навальный.
max3446 20 марта 2018 | 22:31
Возможно это заявление скорее для Госдепа, чтоб хоть как то отчитаться за полученные им оттуда деньги на дискредитацию выборов. При этом у Шария есть новый ролик про голосование в США - длинная очередь в посольство и рядом с ним несколько упоротых миньонов которые в руках держали плакаты, смысл который объяснить не могли.
vlad_sabbath 20 марта 2018 | 22:34
Я был за Навального пока он боролся с системой.
Но его бойкот работал на путина, т.к. призывал не ходить на выборы только его противников!!
Отчасти "благодаря" Навальному путин срубил такой оглушительный процент.
Поэтому для меня Навального больше НЕТ !! БОЙКОТ НАВАЛЬНОМУ !!!
georg580 20 марта 2018 | 22:36
Навальный "разводил" "лохов" на бойкот - увы, сам "лохонулся"...