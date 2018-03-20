В Грозном ранен полицейский
Подозреваемый в нападении на него мужчина убит, — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, это произошло в Старопромысловском районе города, возле отдела полиции. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Комментарии5
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kryymsdik 20 марта 2018 | 21:35
На радостях, что выбрали Путина, салют устроили.
pushok1971 20 марта 2018 | 21:49
Отколол эмаль - достойная кара негодяю!
nikitin43 20 марта 2018 | 21:50
дом сожгут , жену и детей в рабство - старые русско -татаромонгольские традиции.
i_c_e 20 марта 2018 | 21:59
Странная интерпретация. казалось бы «в Грозном убит мужчина, подозреваемый в нападении на полицейского. Полицейский ранен.»
peresvet73 20 марта 2018 | 22:30
Бородач в форме полицейского, был ранен бородачом без формы.