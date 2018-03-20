Министр культуры Владимир Мединский поддержал создание центра документального кино

Об этом он сказал на встрече с режиссером-документалистом Сергеем Мирошниченко. Режиссер сказал, что есть идея создать центр по подобию «Союзмультфильма», который станет площадкой для молодых кинематографистов. Мединский ответил, что создание такой государственно-частной структуры будет способствовать развитию российской документалистики.