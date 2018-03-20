Министр культуры Владимир Мединский поддержал создание центра документального кино
Об этом он сказал на встрече с режиссером-документалистом Сергеем Мирошниченко. Режиссер сказал, что есть идея создать центр по подобию «Союзмультфильма», который станет площадкой для молодых кинематографистов. Мединский ответил, что создание такой государственно-частной структуры будет способствовать развитию российской документалистики.
Комментарии4
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odobryam_s 20 марта 2018 | 21:05
"Пошью костюм новый, с отливом, и в Ялту"!
"Джентльмены удачи"
timber_head 20 марта 2018 | 21:18
Может, раз Путин победил, пора уже назвать вещи своими именами, слить Министерство культуры с Министерством образования и назвать получившуюся структуру Министерством пропаганды?
marina27 20 марта 2018 | 21:23
Какого надо документального кино.
spec71205 20 марта 2018 | 21:27
Режиссер сказал, что есть идея создать центр по подобию «Союзмультфильма», который станет площадкой для молодых кинематографистов. Мединский ответил, что создание такой государственно-частной структуры будет способствовать развитию российской документалистики.....
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вопросов нет! -у государства 404 призидент мультяшный и история документалная будет создана на базе СОЮЗМУЛЬТФИ! -дёшево и сердито!