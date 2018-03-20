ОФК Банк опроверг сообщения о приостановке операций
В колл-центре финансово-кредитного учреждения изданию РБК сказали, что работают в обычном режиме. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на колл-центр мурманского подразделения учреждения сообщила, что ОФК Банк приостановил операции по картам, не принимает и не выдает средства.
Комментарии1
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al101_2 20 марта 2018 | 21:11
Раз опровергли- значит, правда.
Еще один сгорел на работе!©