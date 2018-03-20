ОФК Банк опроверг сообщения о приостановке операций

В колл-центре финансово-кредитного учреждения изданию РБК сказали, что работают в обычном режиме. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на колл-центр мурманского подразделения учреждения сообщила, что ОФК Банк приостановил операции по картам, не принимает и не выдает средства.