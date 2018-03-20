Верховная Рада Украины одобрила законопроект, согласно которому в здание парламента не смогут входить вооруженные люди
Исключение сделано только для сотрудников госохраны. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». На прошлой неделе генпрокурор страны Юрий Луценко обвинил депутата Надежду Савченко в подготовке теракта в здании парламента.
Комментарии12
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dobro_vam_v_dom 20 марта 2018 | 21:07
ТАК ОНИ И ДРАКИ В РАДЕ ЗАПРЕТЯТ. КАК ТЕПЕРЬ ХЛОПЦЫ-АТОШНИКИ РАЗВЛЕКАТЬСЯ БУДУТ?
dobro_vam_v_dom 20 марта 2018 | 21:11
У Лукашенко спрашивают:
- Александр Григорьевич, если бы вас поставили во главе Украины, как быстро бы вы навели там порядок?
- Да за два дня!
- Как это так?
- Очень просто! В первый день я бы расстрелял всю Верховную Раду!
- А во второй?
- А во второй расстрелял бы тех, кто пришёл бы к ним на похороны...
r88w556xl4 20 марта 2018 | 21:17
в здание парламента не смогут входить вооруженные люди
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Интересно, а как на счёт кастрюль на голове и свастики на рукаве?
etofeasko 20 марта 2018 | 21:22
r88w556xl4:
Учитывая регулярные кулачные бои в раде, предлагаю провести централизованные сборы и обучению этих "депутатов" боевым искусствам.
Хотя бы чтобы калечить друг друга начали.
odobryam_s 20 марта 2018 | 21:07
Они там что, без золотых пистолетов заседают, штоля?
ignachio 20 марта 2018 | 21:11
Луценко зассал, что в следующий раз Надя его просто пристрелит как брехливую собаку.
kuznetsov5lavik 20 марта 2018 | 21:08
Даже во время гос.переворота? Везёт кастрюлям. Страна в жопе, а они такие проблемы решают. Одни наворуются, другие придут издадут закон в Раде ходить всем с пистолетами.
liberal_vulgaris 20 марта 2018 | 21:12
главное скакать им не запрещайте. Если украинцу запретить подражать обезьяне, то он прекратит осознавать себя свидомым потомком протоукров
nanaryfive 20 марта 2018 | 21:13
Шашки на хало! Хиборги будут раду штурмовать.
xoxlolox 20 марта 2018 | 21:16
Блиииннаааа! Ну хоть с джавелином то можно!?
nanaryfive 20 марта 2018 | 21:23
xoxlolox: жавелины хлопцы уже на горилку и польское сало поменяли.
captainobvious 20 марта 2018 | 21:18
законопроект требует уточнений: в здание парламента не смогут входить вооруженные босоногие люди женского пола, одетые как мужчины, склонные к полноте...