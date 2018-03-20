РИА Новости внесло правки в уже опубликованное интервью с одним из разработчиков отравляющего вещества «Новичок»
Государственное информационное агентство РИА Новости внесло правки в уже опубликованное интервью с одним из разработчиков отравляющего вещества «Новичок». Первоначальная версия сохранилась в архиве. В ней доктор химических наук Леонид Ринк говорил о том, что принятая на вооружение в СССР система именовалась «Новичок-5». В новой, отредактированной версии говорится, что программа разработки химического оружия в СССР не носила название «Новичок».
Как отмечает «Медиазона», первоначальная версия интервью формально противоречила словам официального представителя МИДа России Марии Захаровой. Автор материала Андрей Веселов рассказал изданию, что цитату уточнили по желанию спикера. Интервью озаглавлено фразой «Отравить Скрипаля могли британцы».
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kama 20 марта 2018 | 21:04
Мечутся и путаются в показаниях
r88w556xl4 20 марта 2018 | 21:08
Будь Россия Ираком, Хейли по старой американской традиции уже бы трясла в Совбезе ООН пустой пробиркой - газ же все-таки, и между мукой и мелом выбирать не надо. А войска справедливо-международной коалиции и без резолюции Совета Безопасности начали бы спасать планету от одной шестой ее части. Но Россия - не Ирак. Да и они - не орлы, а всего лишь куры, раскудахтавшиеся в унисон. США.
Аргумент против России один. "А кто еще?". А то, что Россия тоже могла подумать, что именно так они и решат, им в голову не приходит. Это потому, что в ней, в голове, места нет. Там все занято мыслями о том, что Россия спасла от них Сирию, что возрождается и мужает, что санкции ее не берут, о самом факте ее существования, в конце концов. Им, конечно, было бы лучше, напои она Родченкова его же "дюшесом". Тогда - вообще без вариантов. Но для затравки и Скрипаль сойдет. Тем более, "британские ученые" - а они там уже и в дипломатии, и в разведке, и во власти - легко докажут, что всякая гадость лишь хороших русских губит, а плохим только на пользу.
Уже доказали. Из последнего: "Новичка", дескать, Юлии Скрипаль подложили еще в Москве, когда к отцу собиралась. В багаж, например, упаковали или одежду им пропитали. Еще не выяснили. Но знают точно, что британские спецслужбы не при делах. Иначе пришлось бы им признать полный провал всех своих МI, контролировавших едва ли не каждый шаг экс-полковника ГРУ. А на это они пойти никак не могут. Даже ради освобождения мира от России. А цель-то ни много ни мало именно такая.
tks 20 марта 2018 | 21:14
r88w556xl4: Хотите этим сказать, что у путистов "хорошие" учителя, и дурной пример заразителен?
semia 20 марта 2018 | 21:20
Сейчас самый сильный аргумент Лаврова на встрече с послами : Это был новичок 5,а есть 1,2,3,4. Готовьтесь. Других методов заставить их говорить с Путиным не осталось. Всем противно с ним говорить
mordechai_blinchikov 20 марта 2018 | 21:27
r88w556xl4: -уже бы трясла в Совбезе ООН пустой пробиркой -
одна из возможных причин защиты асада - скрыть от всего мира правду сокрытия на территории Сирии хим оружия из Ирака...
metlag 20 марта 2018 | 21:13
kama: Ничего, еще не вечер. По Боингу версий десять сменили.
Но так и не выработали окончательную.
===============
МИД настаивает, что ни в России, ни в СССР не было даже исследований по разработке препарата с кодовым названием «Новичок». Это так?
– Для того, чтобы упростить восприятие материала, я перейду от названия «Новичок», которое стало теперь широко известным, к условно обозначенным мной по годам разработки четырем веществам. Три из них являются составной частью работ по программе «Фолиант», выполненных под научным руководством Петра Кирпичёва, сотрудника Государственного НИИ органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ). Первое вещество нового класса фосфорорганических отравляющих веществ, назову его A-1972, было получено Кирпичёвым в 1972-м году. В 1976-м году мною были получены два вещества: B-1976 и C-1976. Четвертое вещество, D-1980, было получено Кирпичёвым в начале 1980-х годов. Все они относятся к группе так называемых «Новичков», но это название появилось не в НИИ.
Владимир Углев, бывший научный сотрудник Вольского филиала ГОСНИИОХТ
один из основных авторов "Новичка".
rodiv 20 марта 2018 | 21:17
Пу путается!
vilingrad 20 марта 2018 | 21:05
А на прошлом чемпионате мира по футболу победила Россия. Внесли поправочку...
vlad5522 20 марта 2018 | 21:27
vilingrad: Вы ошиблись. Северная Корее победила. А потом они на Солнце слетали. Так, что РФ чуть отстаёт...
gaut 20 марта 2018 | 21:07
Зло всегда пытается быть брутальным, но выглядит всегда смешно.
al101_2 20 марта 2018 | 21:08
"На вопрос как дела - завыл матерно, напился, набил морду вопрошавшему, долго бился головой об стенку — вообщем ушел от ответа."
М.Жванецкий.
tks 20 марта 2018 | 21:11
ИЗОВРАЛИСЬ путисты вдрызг.
o_smirnov 20 марта 2018 | 21:12
Желание спикера уточнить цитату появилось после вежливого звонка из ФСБ.
compare 20 марта 2018 | 21:13
ошибка.грубая,второпях.причина? сами дали простор для версий,и ни одна не в пользу "м-калинки"...
vblack 20 марта 2018 | 21:13
1984
mumaras 20 марта 2018 | 21:16
vblack: Министерство правды. В обязанности сотрудников входит внесение изменений в документы, которые содержат факты, противоречащие партийной пропаганде.... Да уж. У них там что, это настольная книга-путеводитель???
oleg_andreevich 20 марта 2018 | 21:21
mumaras: Тот, кто Оруэлла читал, тому дальше неинтересно будет.
sparky 20 марта 2018 | 21:17
Маня лучше знает, был новичок или старичок.
Вывсеврете, ничонеделали, кругомвраги - кто формулы забудет, тот 5я колона.
terens 20 марта 2018 | 21:20
какая разница, как оно называлось. вы еще скажите что из автомата калашникова убивают исключительно посланники путина. или из м16 стреляют люди обамы.
solonko 20 марта 2018 | 21:20
Другими словами "Это не мы!"
И все поверили :)
curious69_ 20 марта 2018 | 21:28
Я лично верю российскому МИДу ,как себе. Конечно с "юридической"точки зрения ( а путин - юрист) NOVICHOC - это БРЕХНЯ... был другой яд - НОВИЧЁК, но его уже уничтожили. Есть целый протокол с подписями. Так что буржуины - КЛЕВЕТНИКИ.