Государственное информационное агентство РИА Новости внесло правки в уже опубликованное интервью с одним из разработчиков отравляющего вещества «Новичок». Первоначальная версия сохранилась в архиве. В ней доктор химических наук Леонид Ринк говорил о том, что принятая на вооружение в СССР система именовалась «Новичок-5». В новой, отредактированной версии говорится, что программа разработки химического оружия в СССР не носила название «Новичок».

Как отмечает «Медиазона», первоначальная версия интервью формально противоречила словам официального представителя МИДа России Марии Захаровой. Автор материала Андрей Веселов рассказал изданию, что цитату уточнили по желанию спикера. Интервью озаглавлено фразой «Отравить Скрипаля могли британцы».