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21:00, 20 марта 2018

23 российских дипломата, высланные британскими властями после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, покинули страну

Они возвращаются в Москву вместе со своими семьями.

Тем временем, посол России в Лондоне Александр Яковенко в эфире НТВ заявил, что озадачен вопросами безопасности российских граждан в Великобритании. По его словам, в адрес рядовых россиян, дипломатов и сотрудников СМИ поступают угрозы.

Британские следователи считают, что ответственность за отравление Скрипалей веществом из серии «Новичок» несет Россия.

Комментарии

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kottigr1 20 марта 2018 | 21:02

В других странах ещё бы отвесили пинка всем кремлежуликам, глядишь меньше борзели бы..

r88w556xl4 20 марта 2018 | 21:15

Будь Россия Ираком, Хейли по старой американской традиции уже бы трясла в Совбезе ООН пустой пробиркой - газ же все-таки, и между мукой и мелом выбирать не надо. А войска справедливо-международной коалиции и без резолюции Совета Безопасности начали бы спасать планету от одной шестой ее части. Но Россия - не Ирак. Да и они - не орлы, а всего лишь куры, раскудахтавшиеся в унисон. США.
Аргумент против России один. "А кто еще?". А то, что Россия тоже могла подумать, что именно так они и решат, им в голову не приходит. Это потому, что в ней, в голове, места нет. Там все занято мыслями о том, что Россия спасла от них Сирию, что возрождается и мужает, что санкции ее не берут, о самом факте ее существования, в конце концов. Им, конечно, было бы лучше, напои она Родченкова его же "дюшесом". Тогда - вообще без вариантов. Но для затравки и Скрипаль сойдет. Тем более, "британские ученые" - а они там уже и в дипломатии, и в разведке, и во власти - легко докажут, что всякая гадость лишь хороших русских губит, а плохим только на пользу.
Уже доказали. Из последнего: "Новичка", дескать, Юлии Скрипаль подложили еще в Москве, когда к отцу собиралась. В багаж, например, упаковали или одежду им пропитали. Еще не выяснили. Но знают точно, что британские спецслужбы не при делах. Иначе пришлось бы им признать полный провал всех своих МI, контролировавших едва ли не каждый шаг экс-полковника ГРУ. А на это они пойти никак не могут. Даже ради освобождения мира от России. А цель-то ни много ни мало именно такая.

gordy 20 марта 2018 | 21:32

"23 российских дипломата, высланные британскими властями после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, покинули страну"


С чувством исполненного долга?

vilingrad 20 марта 2018 | 21:03

Как же они ругают британцев! А может... да нет, не могут они материть Путина... вряд ли... скорее не...

al101_2 20 марта 2018 | 21:05

Яковенко "озадачен безопасностью российских граждан в великобритании" ?
Ну, так давайте введём " вежливых человечков" для охраны- и вся недолга!
А королева подвинется, освободит место для воффки...

kryymsdik 20 марта 2018 | 21:07

Из-за черты оседлости значит. Как выскочат с наганами...

ufaryudom 20 марта 2018 | 21:07

Из зловонной гейропы возвращаются в светлую одухотворённую Россию.

nanaryfive 20 марта 2018 | 21:21

ufaryudom: Тереза сказала шо в замен 23 самых красивых проктоукров заберут с Украины.

piter_ug 20 марта 2018 | 21:08

Расея с распростертыми, но пустыми объятиями встречает мучеников Гейропы.

timber_head 20 марта 2018 | 21:20

piter_ug: Страдальцев быстренько пристроят в другие страны, не переживайте.

pro_hanov 20 марта 2018 | 21:09

"посол России в Лондоне Александр Яковенко в эфире НТВ заявил, что озадачен вопросами безопасности российских граждан в Великобритании"

Нельзя не разделять озабоченности г-на посла. Поэтому необходимо срочно эвакуировать самых ценных и патриотически настроенных российских граждан, которые живут в Лондоне: семью Шувалова, Якунина с семьёй и т.д. Дать им собрать их нехитрый скарб, иконы, портреты Путина, и домой, на родину. Можно отправить за ними тут же "кокаиновый" ИЛ-96.

kir_pich_101 20 марта 2018 | 21:14

pro_hanov: Какой Ил? Пинком до Франции, а там на коленях до родины!
А по приползению осваивать Дальневосточный гектар!

amgproject 20 марта 2018 | 21:12

Улицу 23 российских дипломата!!!!!!

comanchero 20 марта 2018 | 21:14

Подумаешь Англия... Освоят Зимбабве. Без работы не останутся

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