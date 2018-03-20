"23 российских дипломата, высланные британскими властями после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, покинули страну"

Они возвращаются в Москву вместе со своими семьями.

Тем временем, посол России в Лондоне Александр Яковенко в эфире НТВ заявил, что озадачен вопросами безопасности российских граждан в Великобритании. По его словам, в адрес рядовых россиян, дипломатов и сотрудников СМИ поступают угрозы.

Британские следователи считают, что ответственность за отравление Скрипалей веществом из серии «Новичок» несет Россия.