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20:33, 20 марта 2018

Основатель Телеграма Дуров намерен продолжать отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни пользователей

Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров намерен продолжать отстаивать свободу и  неприкосновенность частной жизни пользователей. Об этом он написал в Твиттере, комментируя решение Верховного суда. Дуров считает, что угрозы заблокировать Телеграм не принесут результата.

Сегодня Верховный суд признал законным приказ ФСБ, согласно которому мессенджер должен передать спецслужбе ключи для расшифровки сообщений пользователей. Теперь мессенджеру грозит блокировка.

Комментарии

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kryymsdik 20 марта 2018 | 20:44

Слова какие-то иностранные

vor_mbh_yo_xaxa 20 марта 2018 | 20:48

Почему-то Дурко Пендостану ключи выдал, а России всё сказки про свободы мямлит.
Почему?

kryymsdik 20 марта 2018 | 20:57

vor_mbh_yo_xaxa: почему же почему? неведомо сие оптиковским сидельцам, тайна весьма велика есмь)))

bradis 20 марта 2018 | 20:46

Сегодня Верховный суд признал Конституцию Российской Федерации не действующей на территории Российской Федерации.

Статья 23 п. 1.
Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

al101_2 20 марта 2018 | 20:58

bradis: Ну, прям как дети, право слово! Какая-такая конституция-шмантитуция?
Пересидент подал пример и подтёрся этой книжкой, а нквдэшники, что, отставать от вошьдя будут?

nernerr 20 марта 2018 | 20:46

Когда для безопасности начнут блокировать телефонные аппараты (при утере или краже) по требованию владельца или это никак не угрожает безопасности.

anemon 20 марта 2018 | 20:56

Павлу Дурову - респект!

karabay 20 марта 2018 | 21:01

У Павла Дурова, денег больше, чем у ФСБ, поэтому гебью не светит! Копите деньги, болезные, однако...

(комментарий скрыт)

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