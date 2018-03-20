Анализ проб по делу об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля займет 2-3 недели
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководство Организации по запрещению химического оружия. Ее эксперты приступили к работе накануне по приглашению Лондона.
Комментарии16
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glebbalbesov 20 марта 2018 | 20:36
Не понял. Судя по всему у этих экспертов есть " два путя "… Иначе Мэй придется....
olegleon 20 марта 2018 | 20:38
glebbalbesov: а если вспомнить, что "британские учёные" уже 2-3 недели работают, то highly likely они уже имеют результат. поэтому то пару дней Тереза смирная стала
glebbalbesov 20 марта 2018 | 20:51
olegleon: Ну хз. Рвньше за такие обвинения вообще сразу войну объявляли...А мне версия с миникоптером так понравилась....
vitek61 20 марта 2018 | 20:37
А англичане сразу проанализировали...
metlag 20 марта 2018 | 20:37
Анализ проб даст состав отравляющего вещества.
Россия снова заявит, что это не наше.
На молекулах надписи "Сделано в России нет".
А если есть, то она поддельная.
vitek61 20 марта 2018 | 20:40
metlag: Чтобы анализ проб дал состав отравляющего вещества надо иметь отравляющее вещество для сравнения....
metlag 20 марта 2018 | 20:45
vitek61: Я понимаю, что ты идиот, но все-таки поясни, что сказать хотел?
olegleon 20 марта 2018 | 20:41
metlag: поздно. Тереза Мэй уже продемонстрировала доказательства
https://cdn.fishki.net/upload/post/2018/03/20/2543093/skripaly-glavnaja.jpg
metlag 20 марта 2018 | 20:43
olegleon: Для тебя все доказательства. Ты же дурак.
А Мэй пока ничего не демонстрировала.
Но еще покажет и кремлинам мало не покажется.
nikmart001 20 марта 2018 | 20:40
Значит все таки решили проверить? А вдруг не совпадет с либерастическим выводом? Что тогда делать?
andrey_yrich__a 20 марта 2018 | 20:41
А что там анализировать? Тереза-мать вынесла свой анализ...
rolar 20 марта 2018 | 20:43
ЕС не бросит Англию, почему не допустили экспертов обвиняемой стороны, т.е. России. Это как по Европейски выносить приговор без приговоренного, А презумпция невиновности Россию не касается???
d_ed 20 марта 2018 | 21:15
rolar: по-моему, Россия тоже член ОЗХО
znajka 20 марта 2018 | 21:29
rolar: а что обычно обвиняемый тоже принимает участие в принятии решения о виновности и вынесения приговора? Уверены?
grizzlybear 20 марта 2018 | 20:58
Я бы на месте комиссии в пробе ОВ обязательно нашел бы еще и мельдоний.
Чтобы уж наверняка!
sasass 20 марта 2018 | 21:01
Почему-то британцы сломя головы впереди паровоза побежали - сначала все обмозговать надо было , и Россия тут повелась со своими слабыми мозгами и весь мир с ног на голову поставила...)))