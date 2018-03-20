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20:32, 20 марта 2018

Анализ проб по делу об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля займет 2-3 недели

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководство Организации по запрещению химического оружия. Ее эксперты приступили к работе накануне по приглашению Лондона.

Комментарии

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glebbalbesov 20 марта 2018 | 20:36

Не понял. Судя по всему у этих экспертов есть " два путя "… Иначе Мэй придется....

olegleon 20 марта 2018 | 20:38

glebbalbesov: а если вспомнить, что "британские учёные" уже 2-3 недели работают, то highly likely они уже имеют результат. поэтому то пару дней Тереза смирная стала

glebbalbesov 20 марта 2018 | 20:51

olegleon: Ну хз. Рвньше за такие обвинения вообще сразу войну объявляли...А мне версия с миникоптером так понравилась....

vitek61 20 марта 2018 | 20:37

А англичане сразу проанализировали...

metlag 20 марта 2018 | 20:37

Анализ проб даст состав отравляющего вещества.
Россия снова заявит, что это не наше.
На молекулах надписи "Сделано в России нет".
А если есть, то она поддельная.

vitek61 20 марта 2018 | 20:40

metlag: Чтобы анализ проб дал состав отравляющего вещества надо иметь отравляющее вещество для сравнения....

metlag 20 марта 2018 | 20:45

vitek61: Я понимаю, что ты идиот, но все-таки поясни, что сказать хотел?

olegleon 20 марта 2018 | 20:41

metlag: поздно. Тереза Мэй уже продемонстрировала доказательства
https://cdn.fishki.net/upload/post/2018/03/20/2543093/skripaly-glavnaja.jpg

metlag 20 марта 2018 | 20:43

olegleon: Для тебя все доказательства. Ты же дурак.
А Мэй пока ничего не демонстрировала.
Но еще покажет и кремлинам мало не покажется.

nikmart001 20 марта 2018 | 20:40

Значит все таки решили проверить? А вдруг не совпадет с либерастическим выводом? Что тогда делать?

(комментарий скрыт)

andrey_yrich__a 20 марта 2018 | 20:41

А что там анализировать? Тереза-мать вынесла свой анализ...

rolar 20 марта 2018 | 20:43

ЕС не бросит Англию, почему не допустили экспертов обвиняемой стороны, т.е. России. Это как по Европейски выносить приговор без приговоренного, А презумпция невиновности Россию не касается???

d_ed 20 марта 2018 | 21:15

rolar: по-моему, Россия тоже член ОЗХО

znajka 20 марта 2018 | 21:29

rolar: а что обычно обвиняемый тоже принимает участие в принятии решения о виновности и вынесения приговора? Уверены?

grizzlybear 20 марта 2018 | 20:58

Я бы на месте комиссии в пробе ОВ обязательно нашел бы еще и мельдоний.
Чтобы уж наверняка!

sasass 20 марта 2018 | 21:01

Почему-то британцы сломя головы впереди паровоза побежали - сначала все обмозговать надо было , и Россия тут повелась со своими слабыми мозгами и весь мир с ног на голову поставила...)))

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