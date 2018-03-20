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20:31, 20 марта 2018

Официальные лица Швеции, Исландии и Дании – вслед за Великобританией – могут бойкотировать ЧМ по футболу в России

Официальные лица Швеции, Исландии и Дании – вслед за Великобританией – могут бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Это связано с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, — сообщает агентство «Интерфакс». Кроме того, от поездки на открытие соревнований отказался президент Польши.

Комментарии

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olegleon 20 марта 2018 | 20:36

Эхо совсем не в тренде! а где "весьма вероятно" (highly likely)?

Официальные лица Швеции, Исландии и Дании – вслед за Великобританией –, весьма вероятно, могут .... (далее по тексту)

alehan00074 20 марта 2018 | 20:38

Неужели непонятно что почти никто не приедет на этот чемпионат мира?А ФИФА на будущее наука - не устраивай такие события в третьеразрядной стране бензоколонке, да еще с таким ипанутым режимом и полугопническим населением.

vor_mbh_yo_xaxa 20 марта 2018 | 20:42

А нах они нам тут сдались, эти лживые гейропейские афициальныи рожи?

Да нафиг не нужны, пшли вон !!!

budweiser23 20 марта 2018 | 20:40

olegleon: highly probable ..... так будет по английски

olegleon 20 марта 2018 | 20:52

budweiser23: highly likely Вы правы

olegleon 20 марта 2018 | 20:55

budweiser23: стати. объясните это премьер министру СК
"Highly likely Moscow behind attack, says Theresa May"

metlag 20 марта 2018 | 20:41

olegleon: Научили дурака, теперь дурак сует это выражение где попало.
Образованность хочет показать. А показывает, что он дурак.

sasass 20 марта 2018 | 20:38

Не умный МИД такое ляпнул , что весь мир взбудоражил - Лавров может за это поплатиться...

oppicrus 20 марта 2018 | 20:46

Да кому это западное чмо тут нужно то?

anemon 20 марта 2018 | 20:53

oppicrus: Так какого этому западному ЧМО подкуп за этот чемпионат давали? Мне, так уж точно он не нужен, но вот кто денежку немалую в ФИФА вложил, -зачем-то нужен.

kryymsdik 20 марта 2018 | 20:47

Потомучто нам все завидуют, ни у кого нет такого президента

zik14 20 марта 2018 | 21:09

Полицейские начальники Богу молятся - только бы не передумали!)))

point3d 20 марта 2018 | 21:10

Весело. Леваки явно поставили своей задачей довести Европу до кровопускания. Интересно что будет дальше.

fedor_v_glaz 20 марта 2018 | 21:15

Только бы чтобы не только слова, не только политики, но чтоб и их клубы не явились. А дальше уже по принципу домино. Доминау принсипо...

contador 20 марта 2018 | 21:25

А ни что на футбольное поле выйдут играть? А если нет. зачем нам эти халявщики нужны.
P.S. Австралийский монетный двор все-таки выпустил пару памятных монет посвященных Чемпионату Мира 2018. с ликом королевы Елизаветы II.

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