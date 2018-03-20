Официальные лица Швеции, Исландии и Дании – вслед за Великобританией – могут бойкотировать ЧМ по футболу в России

Официальные лица Швеции, Исландии и Дании – вслед за Великобританией – могут бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Это связано с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, — сообщает агентство «Интерфакс». Кроме того, от поездки на открытие соревнований отказался президент Польши.