Отбывающего наказание по делу о мошенничестве Олега Навального перевели в штрафной изолятор
Его брат, политик Алексей Навальный в интервью «Эху Москвы» сказал, что связывает это с прошедшими президентскими выборами.
За несколько часов до того, как стало известно о переводе Олега Навального в ШИЗО, Алексей Навальный обратился в Верховный суд с требованием начать процедуру исполнения решения ЕСПЧ, в рамках которой его брат Олег должен быть отпущен на свободу.
Комментарии11
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xoxlolox 20 марта 2018 | 20:37
Его брат, политик Алексей Навальный в интервью «Эху Москвы» сказал, что связывает это с прошедшими президентскими выборами....
А почему не с отравлением скрипаля !? Ведь очевидно что власть хочет сохранить жизнь этому ничтожеству ,поэтому и изолировали его , а то обнюхается он суровых мужских писек и впадет в кому! Оправдывайся потом перед западом !Так что сисян не истери ,заботятся о твоем брате !)))
vor_mbh_yo_xaxa 20 марта 2018 | 20:45
Нормально.
Шизо - дом любому проплаченному оппозиционеру.
anemon 20 марта 2018 | 20:48
vor_mbh_yo_xaxa: Подождите, тролли проплаченные пригожинские, дождетесь! Шконки шизо по вам плачут.
liberal_vulgaris 20 марта 2018 | 20:48
Давайте воспользуемся логикой навального. Если он утверждает, что бойкот удался, хотя явка повысилась, то надо полагать, что брата навального отправили в шизо отдохнуть и поднабраться сил перед освобождением
sibarit_v 20 марта 2018 | 21:17
liberal_vulgaris: Для особо озабоченных статусом лиц, уже пострадавших от опричников режима, есть смысл напомнить народный завет: "не плюй в колодец..." В местах лишения свободы для таких нечистоплотных провокаторов как IIberai_vuigatis всегда найдется свободный "мягкий кабинет". ЗАСЛУЖИЛ!
tks 20 марта 2018 | 20:59
Эрзац-фашизм, обыкновенный, гибридный.
margosher 20 марта 2018 | 21:00
Да они издеваются нагло и открыто! Решение ЕСПЧ вступило в силу 5 марта. С этого времени Олег должен быть освобождён.
karabay 20 марта 2018 | 21:03
Когда Навальный станет президентом, этих вертухаев на кол сажать будут! Берегли бы жопы, суки легавые, однако...
aviator69 20 марта 2018 | 21:15
karabay: а пригожинских пидорков будут иметь в каждой подворотне.
gaut 20 марта 2018 | 21:12
Мы еще совсем недавно смеялись над людоедскими режимами, досмеялись... Теперь сами людоеды.
sadda 20 марта 2018 | 21:13
Гниды путинские.