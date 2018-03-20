Отбывающего наказание по делу о мошенничестве Олега Навального перевели в штрафной изолятор

Его брат, политик Алексей Навальный в интервью «Эху Москвы» сказал, что связывает это с прошедшими президентскими выборами.

За несколько часов до того, как стало известно о переводе Олега Навального в ШИЗО, Алексей Навальный обратился в Верховный суд с требованием начать процедуру исполнения решения ЕСПЧ, в рамках которой его брат Олег должен быть отпущен на свободу.