Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах
По его мнению, победа действующего главы государства говорит о его значительной поддержке и доверии к нему народа. Ким Чен Ын также выразил уверенность, что сотрудничество России и Северной Кореи будет развиваться.
Комментарии20
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vasya_von_smetankin 20 марта 2018 | 20:33
Ну, наконец-то!
Теперь можно начинать банкет.
danko1 20 марта 2018 | 20:34
vasya_von_smetankin: Такая же почти поддержка, как у Ына.
Путину есть куда стремиться вместо Португалии.
ignachio 20 марта 2018 | 20:46
Учитель поздравил ученика. Ын показал, как надо завоевать всенародную любовь - надо угрожать США атомной бомбой. Путин повторил несложный фокус - и сработало!
metlag 20 марта 2018 | 20:57
ignachio: После этого Ын пополз целовать ботинки президенту США. Думаешь царь последует за учителем?
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Ежегодные крупномасштабные военные учения Южной Кореи и США возобновятся после завершения зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейское Министерство обороны.
— Учения должны начаться 1 апреля, они будут проводиться в таком же объёме, как и в прошлые годы, — цитирует агентство представителя Министерства национальной обороны.
При этом в Пентагоне рассказали, что командование ООН уведомило армию КНДР о графике, а также "о защитном характере ежегодных учений".
Ранее президент США Дональд Трамп и лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились отложить совместные учения и провести их после завершения Олимпийских игр в Пхёнчхане.
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ОИ кончились, пора ставить Ына раком.
А он уже и штаны снял: обещал все испытания немедленно прекратить.
arkadia_1 20 марта 2018 | 21:10
Нам хоть путин хоть хyютин - вообще наcpaть. На наших мачтах черный флаг.
gonduras_on_kolima 20 марта 2018 | 21:15
Пухлый поздравил Ботоксного аж на второй день?
Тю... Зачем было столько вошкаться?
Мог бы поздравить и за год до постановки циркового номера - сам в курсе, как это делается.
b522 20 марта 2018 | 21:25
danko1: Ну, Португалию по размеру экономики он догнал. Зверюга. Сказал- сделал!
captain_ 20 марта 2018 | 20:49
Трамп сделал фигню. Поздравить Пуйло с "победой в выборах" - это как поздравить убийцу 17 школьников во Флориде с удачным терактом...
waytothesun 20 марта 2018 | 21:01
vasya_von_smetankin: нет, настоящий банкет начнётся, когда совы заплачут ))
sargon5001 20 марта 2018 | 20:33
Ржака! Эх, Каддафи помер, но он тоже мысленно поздравляет со своей персональной сковородки.
alehan00074 20 марта 2018 | 20:36
sargon5001: да и саддам с милошевичем бы тоже хотели, но увы...:((( но ничего асад пока еще жив:))))
budweiser23 20 марта 2018 | 20:36
В нашей палате прибыло.....
bloempje 20 марта 2018 | 20:36
и пожелал ему взять у него пример, помогая своим родственникам и коллегам по работе сократить продолжительность мук существования в нашем жестоком мире!...
kryymsdik 20 марта 2018 | 20:36
Махатма Ганди ждет, когда шанс представится.
sadda 20 марта 2018 | 20:38
Интересно, а у Ына на выборах какая была явка и сколько процентов голосов? Есть куда старику Кабаеву расти?
drtomsky 20 марта 2018 | 20:45
Рыбак рыбака.
bradis 20 марта 2018 | 20:50
Мелковат Путин по сравнению с Ыном! У того поддержка 99,9%.
tks 20 марта 2018 | 20:57
#РОКЕТМАН# поздравил #АЙРОНМАНА# сладкая парочка!
al101_2 20 марта 2018 | 21:02
Ну, толстомордый-то специалист по поддержке народной!
Знает, что говорит.
Это, как приглашение в клуб узурпаторов-Добро пожаловать!
petrivanov 20 марта 2018 | 21:28
Это дорого стОит! Великий человек поздравил великого человека! И каждый из этих двух титанов понимает, что является национальным лидером в сврей стране. Духовной скрепой!