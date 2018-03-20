Росавиация: Распоряжение о приостановке полетов Ан-148 касается только «Саратовских авиалиний»

Распоряжение о приостановке полетов Ан-148 касается только «Саратовских авиалиний», — уточнили в Росавиации. Такое сообщение ведомства приводит агентство «Интерфакс». Ранее агентство ТАСС сообщило со ссылкой на руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина, что выдано предписание приостановить использование всех самолетов Ан-148.

Уточнялось, что решение было принято после внеплановой проверки «Саратовских авиалиний». Самолет этой компании в середине февраля разбился после вылета из аэропорта Домодедово. Погиб 71 человек.