Росавиация: Распоряжение о приостановке полетов Ан-148 касается только «Саратовских авиалиний»
Распоряжение о приостановке полетов Ан-148 касается только «Саратовских авиалиний», — уточнили в Росавиации. Такое сообщение ведомства приводит агентство «Интерфакс». Ранее агентство ТАСС сообщило со ссылкой на руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина, что выдано предписание приостановить использование всех самолетов Ан-148.
Уточнялось, что решение было принято после внеплановой проверки «Саратовских авиалиний». Самолет этой компании в середине февраля разбился после вылета из аэропорта Домодедово. Погиб 71 человек.
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