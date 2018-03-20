МИД России решил завтра созвать всех работающих в нашей стране послов зарубежных государств
Встреча будет посвящена отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью РБК сообщила, что ведомство намерено донести позицию Москвы и ответить на возможные вопросы.
Комментарии35
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nitsahon 20 марта 2018 | 20:08
ну о чем с тобою(Машуня) говорить... все равно ты порешь ахинею...
metlag 20 марта 2018 | 20:11
nitsahon: Инструктировать будут как травить или самую последнюю позицию обнародуют?
она у них каждый час меняется.
То не травили, то вещество давно уничтожили, то его вообще не было.
patrik04 20 марта 2018 | 20:11
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью РБК сообщила, что ведомство намерено донести позицию Москвы и ответить на возможные вопросы...
Небось нажрётся вискаря с Бенейдиктовым и будет перед послами танцевать?
blahovdav 20 марта 2018 | 20:24
patrik04: Небось нажрётся вискаря с Бенейдиктовым и будет перед послами танцевать?/// Патька, путлеровская свинка все может... Правда, после моей 4х годичной критики начала волосенки мыть, но шнобель породистый так легко не исправить....
sedoff 20 марта 2018 | 21:26
blahovdav: Да там не в волосёнках дело, ей надо голову изнутри вымыть хорошенько.
danko1 20 марта 2018 | 20:24
И ведь придеться послам идти на приём и слушать ахинею.
Такая у них работа.
Только чем больше Кремль и МИД опровергают, тем более понятно, что пургу несут, которой давно никто не верит.
pmasel 20 марта 2018 | 20:35
patrik04: В этот раз она пойдет дальше. Стриптиз обещала, а то по этому делу тема сисег пока не раскрыта.
sedoff 20 марта 2018 | 21:28
pmasel: Не, мультики будут про царь-ракету показывать.
avik 20 марта 2018 | 20:15
nitsahon: понятно, что истина только в этом гадюшнике. Ты вместо вони в адрес "Машуни" высказал бы что-то членораздельное по формуле: она сказала что это враноье, а на самом деле... Но у тебя для этого извилин маловато.
nitsahon 20 марта 2018 | 20:31
avik: да ладно вам фигней то страдать..
во-первых, она излагает офиц.точку зрения на события. в чем-то ее комментарии соответвуют действительности, в чем-то - безусловно вранье...
во-вторых, подобную встречу следовало бы организвать уже давно...
так что всю свою"вонь" и "гадюшник" оставьте при себе...
blahovdav 20 марта 2018 | 20:33
avik: Ты вместо вони в адрес "Машуни" высказал бы что-то членораздельное по формуле: она сказала что это враноье, а на самом деле.../// Портяныч, а разве путлеровским свиньям можно что то доказать?? Фейки с украинскими фашистами, распятыми мальцами, 100 метровыми самолетами- список можно было продолжать до бесконечности...Свинью тыкай рылом в любые факты, а в ответ хрюканье: настамнет, крымвсегданаш, укрофашисты, путинворнобольше некого И так далее Давно перестал вашей писькобратии что то доказывать. Могу только предсказывать- плешивый уйдет, а через короткое время в Рашке будет пистец. И не потому, что он был такой умный , а преемник тупой, а потому, что он слиняет окончательно все ухайдокавши, проевши, разграбивши. Как жирная уголовная тварь-янукович, который довел страну до коллапса и срыгнул в странишку - прибежище негодяев и подонков...
all_seeing74 20 марта 2018 | 20:22
nitsahon: как это о чем!!!))) классическое: ЭТОНЕМЫ, АВЫДОКАЖИТЕ, ну может еще: ШОЖВЫНАСТАКНЕЛЮБИТЕ!!))) туз в рукаве: ДАМЫВАМЩАСМОРДУНАБЪЕМДИБИЛЫ!!!!))))
master_analitik 20 марта 2018 | 20:22
nitsahon:
Решение собрать послов правильное, так как послы должны донести до своих правительств информацию о том, что хозяин в Мире поменялся: США -
это вчерашний день, а Россия - это будущее. именно Россия будет решать что такое хорошо, а что такое плохо...
xoxlolox 20 марта 2018 | 20:08
Собрать их всех на одной барже и открыть баночку с новичком ! Вот это было бы дело , а так , только биссер перед свиньями метать !
ze_danil 20 марта 2018 | 20:10
xoxlolox: наверняка ты себя считаешь очень остроумным
olegleon 20 марта 2018 | 20:09
и вот МИД России перешёл в атаку. учатся понемногу
oleg_andreevich 20 марта 2018 | 20:32
olegleon: судя по тому, что это МИД будет давать разъяснения и отвечать на вопросы послов, то больше похоже на оборону.
sg75g 20 марта 2018 | 20:09
Похоже завтра будет бомба.. Какую то информацию откроют малоприятную для английских ублюдков. Не удивлюсь если послезавтра сТервоза Мэй вздернется на своих подвязках..
oleg_andreevich 20 марта 2018 | 20:34
sg75g: Да, Маша вместо калинки сбацает гопак.
russsibiryak 20 марта 2018 | 20:45
sg75g: Мечтатель, главное для тебя, ничему не удивляться.
sasass 20 марта 2018 | 20:10
Мандраж нешуточный охватил власть...
putin2018 20 марта 2018 | 20:12
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
idruker 20 марта 2018 | 20:13
Похоже Захарову замучила совесть. Завтра она во всем признается. На этот раз обойдется без традиционных кривляний, но в одежде кающейся грешницы она скажет, что мы, Россия, организовали это преступление
i_c_e 20 марта 2018 | 20:13
А они придут? Послы-то? Прикольно было бы.
Но, думаю, этикет обязывает вежливо беседу поддерживать.
kraem_or 20 марта 2018 | 20:16
i_c_e: Придут в противогазах.
spec71205 20 марта 2018 | 20:26
...огласите список послов что придут на сходняк! -тот кто не пришел ...все в курсе кто он.
eyjafjallajoekull 20 марта 2018 | 20:27
Думаю, хотят сообщить это был лётчик Волошин по приказу Бандеры.
volkov_25 20 марта 2018 | 20:27
Чего то Российский МИД бздит по крупному. Иностранные послы не очень то любят лапшу когда им вешают.
oleg_andreevich 20 марта 2018 | 20:30
Опять МИД будет в показаниях путаться.
volkov_25 20 марта 2018 | 20:30
Ну откуда может знать МИД если травило ФСБ.
denobenen 20 марта 2018 | 20:32
Неужто кокс по дешёвке продавать будут?
bratec_kot 20 марта 2018 | 20:33
Мультики покажут?
mobile_actor 20 марта 2018 | 20:34
Не тех собирают. Это официальные представители России разные версии излагают. Их и надо было бы собрать, чтобы донести до них линию партии.
deti_ponedelnika 20 марта 2018 | 20:38
Всех разом травануть хотят. И ведь скажет Маша потом, что травить послов нам было не выгодно, это провокация. Ещё бы предложила мыло и веревку с собой прихватить...
echo_shar 20 марта 2018 | 20:43
Отличный формат, Мария! Ток пожестче.