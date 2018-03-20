МИД России решил завтра созвать всех работающих в нашей стране послов зарубежных государств

Встреча будет посвящена отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью РБК сообщила, что ведомство намерено донести позицию Москвы и ответить на возможные вопросы.