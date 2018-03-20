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20:02, 20 марта 2018

МИД России решил завтра созвать всех работающих в нашей стране послов зарубежных государств

Встреча будет посвящена отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью РБК сообщила, что ведомство намерено донести позицию Москвы и ответить на возможные вопросы.

Комментарии

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nitsahon 20 марта 2018 | 20:08

ну о чем с тобою(Машуня) говорить... все равно ты порешь ахинею...

metlag 20 марта 2018 | 20:11

nitsahon: Инструктировать будут как травить или самую последнюю позицию обнародуют?
она у них каждый час меняется.
То не травили, то вещество давно уничтожили, то его вообще не было.

patrik04 20 марта 2018 | 20:11

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью РБК сообщила, что ведомство намерено донести позицию Москвы и ответить на возможные вопросы...

Небось нажрётся вискаря с Бенейдиктовым и будет перед послами танцевать?

blahovdav 20 марта 2018 | 20:24

patrik04: Небось нажрётся вискаря с Бенейдиктовым и будет перед послами танцевать?/// Патька, путлеровская свинка все может... Правда, после моей 4х годичной критики начала волосенки мыть, но шнобель породистый так легко не исправить....

sedoff 20 марта 2018 | 21:26

blahovdav: Да там не в волосёнках дело, ей надо голову изнутри вымыть хорошенько.

danko1 20 марта 2018 | 20:24

И ведь придеться послам идти на приём и слушать ахинею.
Такая у них работа.
Только чем больше Кремль и МИД опровергают, тем более понятно, что пургу несут, которой давно никто не верит.

pmasel 20 марта 2018 | 20:35

patrik04: В этот раз она пойдет дальше. Стриптиз обещала, а то по этому делу тема сисег пока не раскрыта.

sedoff 20 марта 2018 | 21:28

pmasel: Не, мультики будут про царь-ракету показывать.

avik 20 марта 2018 | 20:15

nitsahon: понятно, что истина только в этом гадюшнике. Ты вместо вони в адрес "Машуни" высказал бы что-то членораздельное по формуле: она сказала что это враноье, а на самом деле... Но у тебя для этого извилин маловато.

nitsahon 20 марта 2018 | 20:31

avik: да ладно вам фигней то страдать..
во-первых, она излагает офиц.точку зрения на события. в чем-то ее комментарии соответвуют действительности, в чем-то - безусловно вранье...
во-вторых, подобную встречу следовало бы организвать уже давно...
так что всю свою"вонь" и "гадюшник" оставьте при себе...

blahovdav 20 марта 2018 | 20:33

avik: Ты вместо вони в адрес "Машуни" высказал бы что-то членораздельное по формуле: она сказала что это враноье, а на самом деле.../// Портяныч, а разве путлеровским свиньям можно что то доказать?? Фейки с украинскими фашистами, распятыми мальцами, 100 метровыми самолетами- список можно было продолжать до бесконечности...Свинью тыкай рылом в любые факты, а в ответ хрюканье: настамнет, крымвсегданаш, укрофашисты, путинворнобольше некого И так далее Давно перестал вашей писькобратии что то доказывать. Могу только предсказывать- плешивый уйдет, а через короткое время в Рашке будет пистец. И не потому, что он был такой умный , а преемник тупой, а потому, что он слиняет окончательно все ухайдокавши, проевши, разграбивши. Как жирная уголовная тварь-янукович, который довел страну до коллапса и срыгнул в странишку - прибежище негодяев и подонков...

all_seeing74 20 марта 2018 | 20:22

nitsahon: как это о чем!!!))) классическое: ЭТОНЕМЫ, АВЫДОКАЖИТЕ, ну может еще: ШОЖВЫНАСТАКНЕЛЮБИТЕ!!))) туз в рукаве: ДАМЫВАМЩАСМОРДУНАБЪЕМДИБИЛЫ!!!!))))

master_analitik 20 марта 2018 | 20:22

nitsahon:

Решение собрать послов правильное, так как послы должны донести до своих правительств информацию о том, что хозяин в Мире поменялся: США -
это вчерашний день, а Россия - это будущее. именно Россия будет решать что такое хорошо, а что такое плохо...

xoxlolox 20 марта 2018 | 20:08

Собрать их всех на одной барже и открыть баночку с новичком ! Вот это было бы дело , а так , только биссер перед свиньями метать !

ze_danil 20 марта 2018 | 20:10

xoxlolox: наверняка ты себя считаешь очень остроумным

olegleon 20 марта 2018 | 20:09

и вот МИД России перешёл в атаку. учатся понемногу

oleg_andreevich 20 марта 2018 | 20:32

olegleon: судя по тому, что это МИД будет давать разъяснения и отвечать на вопросы послов, то больше похоже на оборону.

sg75g 20 марта 2018 | 20:09

Похоже завтра будет бомба.. Какую то информацию откроют малоприятную для английских ублюдков. Не удивлюсь если послезавтра сТервоза Мэй вздернется на своих подвязках..

oleg_andreevich 20 марта 2018 | 20:34

sg75g: Да, Маша вместо калинки сбацает гопак.

russsibiryak 20 марта 2018 | 20:45

sg75g: Мечтатель, главное для тебя, ничему не удивляться.

sasass 20 марта 2018 | 20:10

Мандраж нешуточный охватил власть...

putin2018 20 марта 2018 | 20:12

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Путин 2018

Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

idruker 20 марта 2018 | 20:13

Похоже Захарову замучила совесть. Завтра она во всем признается. На этот раз обойдется без традиционных кривляний, но в одежде кающейся грешницы она скажет, что мы, Россия, организовали это преступление

i_c_e 20 марта 2018 | 20:13

А они придут? Послы-то? Прикольно было бы.
Но, думаю, этикет обязывает вежливо беседу поддерживать.

kraem_or 20 марта 2018 | 20:16

i_c_e: Придут в противогазах.

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spec71205 20 марта 2018 | 20:26

...огласите список послов что придут на сходняк! -тот кто не пришел ...все в курсе кто он.

eyjafjallajoekull 20 марта 2018 | 20:27

Думаю, хотят сообщить это был лётчик Волошин по приказу Бандеры.

volkov_25 20 марта 2018 | 20:27

Чего то Российский МИД бздит по крупному. Иностранные послы не очень то любят лапшу когда им вешают.

oleg_andreevich 20 марта 2018 | 20:30

Опять МИД будет в показаниях путаться.

volkov_25 20 марта 2018 | 20:30

Ну откуда может знать МИД если травило ФСБ.

denobenen 20 марта 2018 | 20:32

Неужто кокс по дешёвке продавать будут?

bratec_kot 20 марта 2018 | 20:33

Мультики покажут?

mobile_actor 20 марта 2018 | 20:34

Не тех собирают. Это официальные представители России разные версии излагают. Их и надо было бы собрать, чтобы донести до них линию партии.

deti_ponedelnika 20 марта 2018 | 20:38

Всех разом травануть хотят. И ведь скажет Маша потом, что травить послов нам было не выгодно, это провокация. Ещё бы предложила мыло и веревку с собой прихватить...

echo_shar 20 марта 2018 | 20:43

Отличный формат, Мария! Ток пожестче.

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