На 74-м году жизни скончался бывший министр внутренних дел Виктор Ерин
Как напоминает «МБХ Медиа», он был одним из главных участников разгона российского парламента в Москве в октябре 1993 года. Ерин ввёл в столицу внутренние войска и подразделения спецназа, которые блокировали Белый дом и приняли участие в подавлении противников Бориса Ельцина, в результате чего погибли не менее 158-ми человек.
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