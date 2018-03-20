На 74-м году жизни скончался бывший министр внутренних дел Виктор Ерин

Как напоминает «МБХ Медиа», он был одним из главных участников разгона российского парламента в Москве в октябре 1993 года. Ерин ввёл в столицу внутренние войска и подразделения спецназа, которые блокировали Белый дом и приняли участие в подавлении противников Бориса Ельцина, в результате чего погибли не менее 158-ми человек.