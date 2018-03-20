Жертвами взрыва газа в жилом доме в Мурманске стали два человека

Поисковые работы завершены, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет. Информация о пострадавших уточняется. Источники агентств в экстренных службах ранее сообщали, что могли пострадать пять человек. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.