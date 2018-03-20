Жертвами взрыва газа в жилом доме в Мурманске стали два человека
Поисковые работы завершены, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет. Информация о пострадавших уточняется. Источники агентств в экстренных службах ранее сообщали, что могли пострадать пять человек. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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velbkeirf1 20 марта 2018 | 20:16
Вернуть институт управдомов в РФ психам, наркоманам, алкоголикам -псих диспансеры и ЛТП