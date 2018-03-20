«Радио Свобода» прекратило сотрудничество с видеожурналистами Александром Расторгуевым и Марией Павловой
На прошедших выборах они были доверенными лицами кандидата в президенты Ксении Собчак. В заявлении медиакорпорации говорится, что Расторгуев и Павлова нарушили кодекс «Радио Свобода», запрещающий журналистам участвовать в политической и партийной деятельности.
18 марта Собчак сообщила, что отзывает статус доверенных лиц у Расторгуева и Павловой. Она пояснила, что статус был выдан по просьбе «Радио Свобода» с целью съемок документального фильма. При этом подчеркивалось, что речь шла исключительно о работе над фильмом. Между тем, Александр Расторгуев и Мария Павлова, по словам Собчак, воспользовались своим статусом и выписали в ночь на 18 марта более двухсот бланков-направлений наблюдателям.
Комментарии19
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olegleon 20 марта 2018 | 20:06
правильно. журналисты Радио Свобода могут участвовать только в пропагандистской деятельности на стороне США
patrik04 20 марта 2018 | 20:07
«Радио Свобода» прекратило сотрудничество с видеожурналистами Александром Расторгуевым и Марией Павловой...
Бред какой-то, какие-то Собчак, Расторгуев, Павлова... что это за муйня? Что это за местечковая возня?
olegleon 20 марта 2018 | 20:14
patrik04: ну надо же Эху о чём то писать?
vor_mbh_yo_xaxa 20 марта 2018 | 20:20
Кодекс Радио свобода - лицемерие, двуличе, ложь и неприкрытая русофобия.
И это известно всем в Мире!
malinanti 20 марта 2018 | 20:24
«Радио Свобода» - это рупор Вашингтона.
Государственная пропаганда США.
Пещерная русофобия, ложь и всегда против России.
За это оно и оплачивается Конгрессом США.
Выполняет свою работу, как прикажут в госдепе.
oleg_andreevich 20 марта 2018 | 20:27
vor_mbh_yo_xaxa: да больше! В Галактике!
al101_2 20 марта 2018 | 20:54
patrik04: Портянка, ты что, каждый день ники меняешь? Устал тебя в игнор посылать, рука болит!
master_analitik 20 марта 2018 | 20:27
olegleon:
Россия должна объяснить странам Запада, что Правда - это не то, что придумали западные СМИ, а то что было на самом деле. А если из-зи зомбирования самим разобраться уже не получится, то западные журналюги должны читать российскую прессу и слушать "Русское радио".
vargor 20 марта 2018 | 20:06
Там где "Радио Свобода", там сборище врагов и предателей. Констатация факта.
captainobvious 20 марта 2018 | 20:08
Расторгуев и Павлова нарушили кодекс «Радио Свобода», запрещающий журналистам участвовать в политической и партийной деятельности
журналисты РС не участвуют в политической деятельности? а-ха-ха, держите меня семеро!... да они только этим и занимаются...
rolar 20 марта 2018 | 20:14
"Свобода слова" в действии, и эти горлопаны еще критикуют власть. Они хуже НКВД.
politroller 20 марта 2018 | 20:18
rolar: >>> Они хуже НКВД.
Ну почему же. Журналисты нарушили устав радио и должны быть уволены. Это обыкновенная дисциплина и принципиальность. К тому же декларируемая (и подтвержденная действием) аполитичность - залог выживания РС в России.
rolar 20 марта 2018 | 20:29
politroller: А как на счет проведения акций которые не разрешила власть. Это их право. Где преславутый либерализм, свобода выбора, толерантность. ГДЕ? Может все это заканчивается когда трогают личные интересы???
jamba 20 марта 2018 | 20:19
Эти на "Свободе", еще те журналисты, только вид делают. Известно, что по вечерам, переодеваются клоунами, проникают за кулисы московского цирка, и воруют там морковку у слонов))) А Расторгуев, я так понимаю, хотел их разоблачить, но его сдала дрессированная мартышка, которая с радио заодно;))))))))))))))))))))))
eslichestno 20 марта 2018 | 20:25
Правильное решение. Пересуетились под клиенткой. Вот пусть теперь работу ищут. Хочу тут для гопотни особо подчеркнуть: радио Свобода не делает различий между кандидатами, даже если журналисты поддерживают, так называемого, либерального, как Собчак. Устав есть устав.
leomosk16 20 марта 2018 | 20:34
//// Между тем, Александр Расторгуев и Мария Павлова, по словам Собчак, воспользовались своим статусом и выписали в ночь на 18 марта более двухсот бланков-направлений наблюдателям...///
Кругом одно жулье...((((
Как страшно жить...((((
captainobvious 20 марта 2018 | 20:37
быть уволенным с "Радио Свобода" за политическую деятельность - это почти такой же оксюморон, как быть уволенным из Гестапо за чрезмерную жестокость...
punyoshohlai 20 марта 2018 | 20:39
Информации мало. Но из текста, похоже, следует, что Расторгуев и Павлова - хорошие люди. Собчак - плохой человек. Радио Свобода решило не ссориться с властями.
a_i_zhukov 20 марта 2018 | 20:41
Я написал про сенсацию на почту Эхо. Оно игнорирует!
=
Ксения СОБЧАК НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ЗАНЯЛА 2 МЕСТО. На 2-х российских участках: 15,02% - в Тверском районе Москвы и
36,15% (!!!) в Чувашии, в СИЗО-1 города Чебоксары.
Из 126 голосов обитателей СИЗО города Чебоксары:
60 досталось Путину и 47(!!!) – Ксении СОБЧАК!
У Жириновского – 12 голосов, у Грудинина – 5.
https://vk.com/coca_coala?w=wall-159392808_533