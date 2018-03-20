«Радио Свобода» прекратило сотрудничество с видеожурналистами Александром Расторгуевым и Марией Павловой...

На прошедших выборах они были доверенными лицами кандидата в президенты Ксении Собчак. В заявлении медиакорпорации говорится, что Расторгуев и Павлова нарушили кодекс «Радио Свобода», запрещающий журналистам участвовать в политической и партийной деятельности.

18 марта Собчак сообщила, что отзывает статус доверенных лиц у Расторгуева и Павловой. Она пояснила, что статус был выдан по просьбе «Радио Свобода» с целью съемок документального фильма. При этом подчеркивалось, что речь шла исключительно о работе над фильмом. Между тем, Александр Расторгуев и Мария Павлова, по словам Собчак, воспользовались своим статусом и выписали в ночь на 18 марта более двухсот бланков-направлений наблюдателям.