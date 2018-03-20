Трамп не исключил, что встретится с Путиным для обсуждения гонки вооружений, а также ситуаций вокруг КНДР и Украины
Президент США Дональд Трамп не исключил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения гонки вооружений, а также ситуаций вокруг КНДР и Украины. Об этом лидер Соединенных Штатов сказал после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме. При этом, Трамп подтвердил, что поговорил по телефону со своим российским коллегой и поздравил его с победой на выборах президента. Ранее о поздравлении от американского лидера сообщила пресс-служба Кремля.
Комментарии33
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sveklotron_7 20 марта 2018 | 20:03
А работают "мультики" та))
patrik04 20 марта 2018 | 20:04
Трамп не исключил, что встретится с Путиным для обсуждения гонки вооружений, а также ситуаций вокруг КНДР и Украины...
Пошёл на куй.
danko_fuflo 20 марта 2018 | 20:06
patrik04: где стараямрасьданко1, должна повесится?
danko_fuflo 20 марта 2018 | 20:08
patrik04: бабку1 в маями на пальме найдут, висящаю по ветру.
danko_fuflo 20 марта 2018 | 20:16
danko_fuflo: Тереза мей от гнева волосы реет на Борисе Джонсоне. Нанюхавшись газа Дурачёк.
lager23 20 марта 2018 | 20:28
danko_fuflo: Мой друг!
Курение и алкоголь при шизофрении — под запретом, как и долгое времяпрепровождение перед экраном монитора.От первого лучше вовсе отказаться, а спиртные напитки желательно употреблять лишь изредка и совсем немного. Что касается энергетических безалкогольных напитков, то для больных данным психическим расстройством они под абсолютным запретом.
Энергетики, кофе и даже крепкий чай — вредны! Исключить их из рациона следует раз и навсегда.....победа над шизофренией просто так не дается, но с болезнью можно и нужно бороться!
Ваш Герман
P.S. Прескрипции вышлю позднее.
dokolle 20 марта 2018 | 20:15
Гнать, гнать и гнать, но посоветоваться надо, чтобы не подтормаживало.
olegleon 20 марта 2018 | 20:12
patrik04: Трамп с Путиным решил обсудить экономику двух нищих стран и подумать чем США и Россия могут им помочь
zztop1960 20 марта 2018 | 20:25
patrik04: МИД Латвии известил Британский совет и российскую редакцию радиостанции "BBC" о том, что Латвия готова принять оба учреждения на своей территории, если обострение конфликта между Великобританией и Россией продолжится
alehan00074 20 марта 2018 | 20:11
Забавно....Лидер свободного мира и президент самой могущественной державы на планете Трамп снизошел до того, что поговорил с ботоксным фюрерком рашки по телефону... Сейчас говно-портянки начнут выпрыгивать из штанов:))))
danko_fuflo 20 марта 2018 | 20:13
alehan00074: было бы смешнее, если бы он пообщался с вашем фюрерком, Парашкой!
nanaryfive 20 марта 2018 | 20:17
alehan00074: Прокладки и укр. тролли негодують.
aluksejsilver 20 марта 2018 | 21:02
alehan00074: Кастрюлеголовые в панике!
master_analitik 20 марта 2018 | 20:17
sveklotron_7:
При встрече с Трампом Путину следует объяснить ему, что Обама хотел править Миром в одну харю, а это не правильно. Лучше Миром править вместе с Россией. Мы тоже хотим вести себя в мире как американцы, хотим, чтобы у нас все в ногах ползали, а мы на всех плевали.
alehan00074 20 марта 2018 | 20:25
master_analitik: бааа...:) да и из тебя национальная идея так и прет:)))
metlag 20 марта 2018 | 20:24
sveklotron_7: Ой как работают.
На западе все животики понадорвали.
Особенно те службы, которые контролируют поставки электронной элементной базы для российской военной техники.
Они точно знают что траектории российских ракет будут непредсказуемы ... для российских военных.
olegleon 20 марта 2018 | 20:04
а какие надежды на Трампа возлагала российская оппозиция
alehan00074 20 марта 2018 | 20:34
olegleon: даже могу лайкнуть твой пост - надежды опрывдываются, даже еще как:))!!! Трамп уверенно увеличивает экономическую мощь США, и без того занимающей и контролирующей 25% мирового рынка, а с союзниками по НАТО все 70% - для сравнения путинская рашка топчется на 1-1.5%, т.е. на уровне статистической погрешности...Ну, а в перерывах пендюрит сирийские базы томогавками и заоодно и всякую приЖопинскую шваль, неизвестно что забывшую в сирии:))) По примеру рашинской госДуры, пора заказывать шампанское, нет?:))
lincolnmkx 20 марта 2018 | 20:05
Ещё есть утверждение встречи Конгрессом и рассмотрение протокола встречи МИДом, ну а там "валяй" !
nikola62 20 марта 2018 | 20:07
А как же Порошенко, он же так старался оказаться в тренде...
snagging 20 марта 2018 | 20:08
Принцы вернули 100 млрд. долларов, а виолончелисты нет.
i_c_e 20 марта 2018 | 20:10
Трамп — молодец. Показывает направо и налево что ему пох... с кем тёрки вести, если для дела полезно. Интересно, он до Ына или после него с нашим будет встречаться?
stichirichi 20 марта 2018 | 20:10
НУ вот опять не получится полноценного диалога, по нашей версии мы в гонке ни в какой не участвуем, а вот они учавствуют получается...эх
nikvol 20 марта 2018 | 20:12
В вечерней тиши кабинета на Даунинг-стрит раздавались всхлипы.
sg75g 20 марта 2018 | 20:16
"Я говорил по телефону с президентом Путиным и поздравил его с победой. Мы, возможно, встретимся в не столь далеком будущем, чтобы мы смогли обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля, Украину, Сирию, Северную Корею и другие вещи", - сказал Трамп.
Хомячки! В очередь за поводками, сукины дети..
В Куеве раздавался плач Петралексевны..
lincolnmkx 20 марта 2018 | 20:19
sg75g: Президент США Дональд Трамп не намеревался поздравлять российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах. В его расписании не запланирован телефонный звонок по этому случаю, сказал Reuters представитель Белого дома Хоган Гидли.
По его словам, переизбрание Путина на высший пост не стало неожиданностью для администрации Трампа.
«Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможность для совместной работы, в случаях когда это соответствует нашим интересам», – заявил Гидли.
oldfashy 20 марта 2018 | 20:27
lincolnmkx: да позвонил и поздравил читай www.yahoo.com
matsuvi 20 марта 2018 | 21:04
sg75g: Ну раз с Ыном встречается, то надо и с другим неадекватом встретиться, а то ещё начудит чего-нибудь.
snagging 20 марта 2018 | 20:20
Конечно, кто ещё по 100 млрд. долларов будет вкладывать в США, если не главный патриот.
eyjafjallajoekull 20 марта 2018 | 20:23
У меня единственный вопрос: как этот человек смог стать миллиардером?
volkov_25 20 марта 2018 | 20:24
Значит будет целая новая пачка санкций для быстрейшего вставания с колен.
toyama_tokanawa99 20 марта 2018 | 20:26
Заголовок звучит примерно как "Ну,что? Посоревнуемся?",если встречаются для "...обсуждения гонки вооружений"...
budweiser23 20 марта 2018 | 20:44
Жизнь налаживается! Он посмотрел на меня!
В. Путен