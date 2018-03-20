Трамп не исключил, что встретится с Путиным для обсуждения гонки вооружений, а также ситуаций вокруг КНДР и Украины...

Президент США Дональд Трамп не исключил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения гонки вооружений, а также ситуаций вокруг КНДР и Украины. Об этом лидер Соединенных Штатов сказал после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме. При этом, Трамп подтвердил, что поговорил по телефону со своим российским коллегой и поздравил его с победой на выборах президента. Ранее о поздравлении от американского лидера сообщила пресс-служба Кремля.