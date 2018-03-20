Фанаты ЦСКА решили выпустить к матчу с «Арсеналом» майки с надписью «Новичок тур-2018. Продолжение следует…»

Фанаты футбольного клуба ЦСКА решили выпустить к матчу с лондонским «Арсеналом» майки с надписью «Novitchok tour-2018. Тo be continued…» («Новичок тур-2018. Продолжение следует…»). Об этом сообщает телеканал «Царьград». Надпись будет отсылать к скандалу с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, предположительно, веществом из серии «Новичок».

Когда эти футбольные команды встречались в 2006 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов, в Великобритании был отравлен полонием бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко. Как отмечает «Царьград», на первых порах в причастности к этому делу подозревали некоторых фанатов ЦСКА – якобы они могли помочь с доставкой радиоактивного элемента. На что болельщики ответили выпуском маек с надписью «ЦСКА Москва. Полониевый тур».