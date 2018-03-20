Фанаты ЦСКА решили выпустить к матчу с «Арсеналом» майки с надписью «Новичок тур-2018. Продолжение следует…»
Фанаты футбольного клуба ЦСКА решили выпустить к матчу с лондонским «Арсеналом» майки с надписью «Novitchok tour-2018. Тo be continued…» («Новичок тур-2018. Продолжение следует…»). Об этом сообщает телеканал «Царьград». Надпись будет отсылать к скандалу с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, предположительно, веществом из серии «Новичок».
Когда эти футбольные команды встречались в 2006 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов, в Великобритании был отравлен полонием бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко. Как отмечает «Царьград», на первых порах в причастности к этому делу подозревали некоторых фанатов ЦСКА – якобы они могли помочь с доставкой радиоактивного элемента. На что болельщики ответили выпуском маек с надписью «ЦСКА Москва. Полониевый тур».
Комментарии15
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dpichugin 20 марта 2018 | 19:33
отменные идиоты! первосортные!
dobro_vam_v_dom 20 марта 2018 | 19:36
Нужно лучше было сделать майки с изображением Джонсона и Мей с надписью "Яд "Дурачок" действует"...
danko1 20 марта 2018 | 19:42
Дебилы. Да после такого приезжать в Россию, где такие идиоты фанаты, еще меньше желающих будет.
zilbershtein__ 20 марта 2018 | 19:37
dpichugin:
\\ отменные идиоты! первосортные!
А что фанаты умные бывают? Вы их видели? )
Ну да их дело, мундеаль медным тазом накроют и все дела.
Хотя мож так и задумано, ибо проклятые бакланы все стадионы пожрали.
punyoshohlai 20 марта 2018 | 19:43
dpichugin: отменные идиоты! первосортные!
Просто рафинированные! Столетние селекционные!!!
marineru 20 марта 2018 | 19:34
Конский юмор. Люди в коме и умирают ведь.
dobro_vam_v_dom 20 марта 2018 | 19:39
marineru: А ты их видел?
Литвиненко сразу показали, а этих почему-то прячут.
ha12raz 20 марта 2018 | 19:36
Злобные дебилы...............вот такие тут вырастают из бабуинов.
ha12raz 20 марта 2018 | 19:40
ha12raz: в Грозном дебилы сами раком встают.
ha12raz 20 марта 2018 | 19:47
ha12raz: были отравлены два десятка англичан, совсем ничего дебильё не понимает ?
И хвосты поджимают дебилы-победители в Грозном.
stichirichi 20 марта 2018 | 19:36
Ума палата...
olegleon 20 марта 2018 | 19:36
тролли футбольные ))
nikolashin2017 20 марта 2018 | 19:37
коль нет в тебе ума палаты,
иди в футбольные фанаты...
ze_danil 20 марта 2018 | 19:38
пушечное мясо
ещё чуток подрастёт и вперед подыхать в канавах Лугандона и Сириянаша
mardian 20 марта 2018 | 19:45
Быдло во всей красе! На самой низшей ступени развития цивилизации.