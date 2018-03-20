Ребенка и женщину извлекли из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Мурманске

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Женщина без сознания. Ребенок разговаривает со спасателями. Он сообщил, что под завалами остался его репетитор. По данным экстренных служб, частично обрушились три этажа здания. По одной из версий, к взрыву привела утечка газа.