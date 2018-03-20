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19:30, 20 марта 2018

Навальный счел успешными итоги своей акции «Забастовка избирателей»

Политик Алексей Навальный счел успешными итоги своей акции «Забастовка избирателей». Об этом говорится на его сайте. Оппозиционер написал, что 35 миллионов человек отказались принять участие в выборах президента, которые он считает «позорными». При этом, Навальный отмечает, что сложно оценить, сколько конкретно людей действовали исходя из идейных соображений, а сколько просто поленились прийти на избирательные участки.

Комментарии

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dobro_vam_v_dom 20 марта 2018 | 19:33

Навальному в госдепе обещали заплатить по центу за каждого не пришедшего на выборы..
Теперь Леха считает барыши...

etofeasko 20 марта 2018 | 19:34

Навальный счел успешными итоги своей акции Забастовка избирателей

Ахахаха. Ну да основной электорат Алеши - школьники точно не проголосовали.

dataan 20 марта 2018 | 19:41

Ахеджакова отреагировала на включение в черный список Украины Алису Фрейндлих.
- «Боже… Они ума сошли! Алису – врагом Украины? Ну вообще, [блин]! и они еще хотят в Европу и быть цивилизованной страной!» - возмутилась в эфире НСН Ахеджакова.
Всё, хана Лийке. Не простят ей этого великие укры. :)

werton 20 марта 2018 | 19:42

dataan: Вброс 10 миллионов бюллетеней на выборах

https://aillarionov.livejournal.com/1054147.html

werton 20 марта 2018 | 19:46

werton: Забастовка отлично сработала... За Путина проголосовало всего 40% от числа всех проголосовавших . Если бы не в бросы и приписки и не насильный сгон холопов на выборы то у Путина реально 10-30% Теперь нет никаких мифических 86% про которые врали с первог оканала
У Навальное хорошее будущее..молодежь идет за ним ,а молодежь это будущее России

patrik04 20 марта 2018 | 19:48

Навальный счел успешными итоги своей акции «Забастовка избирателей»...

Полностью согласен с говноедом А.Навальным, "забастовка" задумывалась как инструмент, который должен снизить проценты, отданные за Г.Явлинского и К.Собчак, чтобы "опустить" их в глазах Госдепартамента США, как значимых фигур в либеральной оппозиции. Провокация оказалась успешной.

nelibermot17 20 марта 2018 | 19:44

Вот же ж баран. Вместо того чтобы признать очевидную ошибку, продолжает откровенно манипулировать. Ему напомнить, что 65% москвичей не пришли, когда он в мэры баллотировался? Видимо недопущенный Паук должен был себе эти голоса приписать? Это его личная успешная акция по забастовке избирателей? )))

captain_ 20 марта 2018 | 19:42

Слышали? Русских дипломатов вывезут из Лондона самолетом из «кокаинового дела».

Ну хоть чем-то порадовали возвращающихся на родину дипломатов, а то уж совсем грустно всё как-то вышло. А так еще и прилетят домой на "угарном позитиве". Гггг...

olegleon 20 марта 2018 | 19:33

был у нас уже один "потерявший связь с реальностью", а теперь второй появился.

podwodnik 20 марта 2018 | 19:33

Я не пришёл бы и без призыва Навального. Но в данном случае наши интересы совпали. Считайте что поддержал забастовку :).

dataan 20 марта 2018 | 19:43

podwodnik: Вас уже двое. :))))))))

podwodnik 20 марта 2018 | 19:47

dataan: Вас уже двое. :))))))))

Точно. Нас только двое, причём ещё и разных. Это вас миллион одинаковых :).

xoxlolox 20 марта 2018 | 19:34

Сисян, а че была акция!? Хомячье, скажите своему вождю что бы он проснулся ,по ходу он дрищет!)

danko1 20 марта 2018 | 19:34

Особо успешной акцию не назовешь, т. к. мало людей о ней знало.
Но и без призыва порядка 40 % на выборы "президента" раньше не ходили, а последние выборы в ГД проигнорировали 60% избирателей. Да и явку наверняка натягивали, в чем и сомнений нет.

pit_heap 20 марта 2018 | 19:41

danko1: С чего вы решили что все кто не пришел обязательно против власти? Люди часто не ходят потому что не хотят ничего менять или считают что большинство и так проголосует,да и просто лень как пишет сам Навальный.

odobryam_s 20 марта 2018 | 19:34

Получил-таки очередное звание и премию?

shlevet 20 марта 2018 | 19:36

Хорошо, что хоть честно признался, что не знает сколько людей в России вообще ведали про эту его акцию

rolar 20 марта 2018 | 19:36

Этот придурок Навральный посчитал всех тех кому было просто идти лень. А его акция полное дерьмо и очередной его провал.

sg75g 20 марта 2018 | 19:37

Конечно успешные. Явка значительно возросла. Тайный агент Навальный педоставлен к высокой государственной награде. О чем завуалировано сообщили на тайном прокремлевском ресурсе Эхо_мск другие тайные кремлевские агенты..

kara 20 марта 2018 | 19:37

забастовка прошла успешно! шлите еще денег и побольше,скоро лето надо Алеше отдохнуть

good_dobrai 20 марта 2018 | 19:40

Навальный и вправду дурак
Или придуривается так?!

liberal_vulgaris 20 марта 2018 | 19:48

Хомки, а вы еще этому идиоту деньги отдаете. Даже не знаю кто из вас теперь тупее :)

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