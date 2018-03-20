Юрист РосКомСвободы Дарбинян о требованиях ФСБ к Telegram: ФСБ неверно трактует положение о тайне переписки
Позиция Федеральной службы безопасности касательного того, что ключи для расшифровки переписки граждан в мессенджерах не составляют охраняемую законом тайну, противоречит сути положения о тайне переписки. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал юрист общественной организации РосКомСвобода Саркис Дарбинян, комментируя требования ФСБ к мессенджеры Telegram.
Он отметил, что, несмотря на то, что российское законодательство не регулирует права пользователей на шифрование, в данном случае получение ключей предполагает беспрепятственный доступ к личной переписке, что в свою очередь является нарушением положения о тайне переписки.
«Косвенно это абсолютно неверный вывод, потому что получение ключей дает возможность бесконтрольного вмешательства в трафик и расшифровки сообщений любого пользователя. Можно абсолютно точно говорить, что в России отсутствует хоть какая-либо контролируемая надзираемая процедура перехвата трафика и прослушивания всех и каждого, на что, собственно, ведомство сейчас и нацелено», — сказал юрист.
Судебное разбирательство ФСБ и Telegram, с точки зрения С.Дарбиняна, будут иметь долгоиграющие последствия для приватности пользователей и для надежности их частных коммуникаций.
«То, что сегодня ФСБ, по сути, заставляет администрацию Telegram отказаться от алгоритма конечного шифрования, это значит, что в таком случае пользователи будут куда менее защищены, их переписка станет намного уязвимее, чем она есть сейчас», — заключил он.
Комментарии1
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rolar 20 марта 2018 | 19:32
Он за свой треп деньги получает и большие. Только поможет ли это его подзащитным, Делать дело и болтать слишком разные вещи.