Высланных из Великобритании российских дипломатов отправят на родину самолетом из «кокаинового дела»

Как пишет РБК, речь идет о лайнере Ил-96 авиационного спецотряда «Россия».

23 российских дипломата и члены их семей – в общей сложности около 80 человек – ожидают вылета в Москву в аэропорту Станстед. Сейчас лайнер стоит у здания терминала, а сотрудники посольства занимаются погрузкой багажа, сообщает ТАСС.

РБК обратил внимание на бортовой номер самолета, которые виден на фото и видео с места событий. Лайнер с тем же номером в январе этого года доставил из Аргентины найденные в российском посольстве чемоданы. В них должны были везти кокаин, но в рамках спецоперации его заменили белым порошком. Самолет принадлежит спецотряду «Россия», который подчиняется Управлению делами президента.

В российском МИДе ранее заявили, что в ответ на действия Лондона вышлют из страны британских дипломатов. Это может негативно отразиться на сроках получения россиянами въездных виз в Великобританию.

Тем временем чешский МИД вызвал российского посла для дачи объяснений по поводу недавних заявлений Москвы. Речь идет о словах представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая сказала, что Чехия могла быть источником яда «Новичок» при отравлении в Солсбери.