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19:04, 20 марта 2018

Высланных из Великобритании российских дипломатов отправят на родину самолетом из «кокаинового дела»

Как пишет РБК, речь идет о лайнере Ил-96 авиационного спецотряда «Россия».

23 российских дипломата и члены их семей – в общей сложности около 80 человек – ожидают вылета в Москву в аэропорту Станстед. Сейчас лайнер стоит у здания терминала, а сотрудники посольства занимаются погрузкой багажа, сообщает ТАСС.

РБК обратил внимание на бортовой номер самолета, которые виден на фото и видео с места событий. Лайнер с тем же номером в январе этого года доставил из Аргентины найденные в российском посольстве чемоданы. В них должны были везти кокаин, но в рамках спецоперации его заменили белым порошком. Самолет принадлежит спецотряду «Россия», который подчиняется Управлению делами президента.

В российском МИДе ранее заявили, что в ответ на действия Лондона вышлют из страны британских дипломатов. Это может негативно отразиться на сроках получения россиянами въездных виз в Великобританию.

Тем временем чешский МИД вызвал российского посла для дачи объяснений по поводу недавних заявлений Москвы. Речь идет о словах представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая сказала, что Чехия могла быть источником яда «Новичок» при отравлении в Солсбери.

Комментарии

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dobro_vam_v_dom 20 марта 2018 | 19:07

Более дебильных комментариев и заголовков к ним, чем у "Эха" я ни где не видел...

danko1 20 марта 2018 | 19:13

Закономерно, что управление делами президента на своем самолете наркотики перевозит, когда известный еще в 90- питерский наркобарон, путинский подельник, со связями в Латинской Америке по поставке наркотиков В. Иванов возглавлял Госнаркоконтроль, превратив его в мафиозную структуру по сбыту и поставке наркотиков.

kinnlade 20 марта 2018 | 19:22

danko1: Ну Веня , ну Диктов , катишься по наклонной! вместе с danko1

aleksandr39 20 марта 2018 | 19:25

dobro_vam_v_dom: Значит будут опять вывозить наркотики .

alien_3 20 марта 2018 | 19:35

aleksandr39: Самолет с двойным дном... Надо его прошмонать хорошенько перед вылетом.

fedor_v_glaz 20 марта 2018 | 19:10

Им там на дорожечку оставят по дорожке кокса. Чтоб для настроения.

nikolashin2017 20 марта 2018 | 19:11

уж,очень символично это:
на тех же крыльях - на край света....

democ 20 марта 2018 | 19:21

Самолёт то хоть не перегрузили? Всё - таки как никак с Англии на ПМЖ едут.

deviant44 20 марта 2018 | 19:22

А на чём ещё их отправлять ? Ведь все они кадровые агенты ФСБ. Им и самолёт соответствующий.

irinakingsize1 20 марта 2018 | 19:24

Логично. Рейс как рейс: товар-бабки-послы.
Радует другое. 80 ЧЕЛОВЕКО-ПОСЛОВ наконец-то вернутся в родную гавань.

maxvin 20 марта 2018 | 19:24

Главное как встречать будут! Я за песни-пляски!

severnaj 20 марта 2018 | 19:31

maxvin: Хлебом-солью и блинами на лопате :-))) Как принято на Руси.

rolar 20 марта 2018 | 19:27

ЭМ словно прорвало на выливание дерьма, свое нутро оголили .

dpichugin 20 марта 2018 | 19:38

rolar: напрасно обижаетесь, у вас же праздник должен быть, выборы прошли, теперь наконец заживете, не то что раньше!

vladimir1967 20 марта 2018 | 19:41

По ходу "чистых" самолетов в отряде нет. Все повязаны контрабандой.

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