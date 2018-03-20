Высланных из Великобритании российских дипломатов отправят на родину самолетом из «кокаинового дела»
Как пишет РБК, речь идет о лайнере Ил-96 авиационного спецотряда «Россия».
23 российских дипломата и члены их семей – в общей сложности около 80 человек – ожидают вылета в Москву в аэропорту Станстед. Сейчас лайнер стоит у здания терминала, а сотрудники посольства занимаются погрузкой багажа, сообщает ТАСС.
РБК обратил внимание на бортовой номер самолета, которые виден на фото и видео с места событий. Лайнер с тем же номером в январе этого года доставил из Аргентины найденные в российском посольстве чемоданы. В них должны были везти кокаин, но в рамках спецоперации его заменили белым порошком. Самолет принадлежит спецотряду «Россия», который подчиняется Управлению делами президента.
В российском МИДе ранее заявили, что в ответ на действия Лондона вышлют из страны британских дипломатов. Это может негативно отразиться на сроках получения россиянами въездных виз в Великобританию.
Тем временем чешский МИД вызвал российского посла для дачи объяснений по поводу недавних заявлений Москвы. Речь идет о словах представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая сказала, что Чехия могла быть источником яда «Новичок» при отравлении в Солсбери.
Комментарии15
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dobro_vam_v_dom 20 марта 2018 | 19:07
Более дебильных комментариев и заголовков к ним, чем у "Эха" я ни где не видел...
danko1 20 марта 2018 | 19:13
Закономерно, что управление делами президента на своем самолете наркотики перевозит, когда известный еще в 90- питерский наркобарон, путинский подельник, со связями в Латинской Америке по поставке наркотиков В. Иванов возглавлял Госнаркоконтроль, превратив его в мафиозную структуру по сбыту и поставке наркотиков.
kinnlade 20 марта 2018 | 19:22
danko1: Ну Веня , ну Диктов , катишься по наклонной! вместе с danko1
aleksandr39 20 марта 2018 | 19:25
dobro_vam_v_dom: Значит будут опять вывозить наркотики .
alien_3 20 марта 2018 | 19:35
aleksandr39: Самолет с двойным дном... Надо его прошмонать хорошенько перед вылетом.
fedor_v_glaz 20 марта 2018 | 19:10
Им там на дорожечку оставят по дорожке кокса. Чтоб для настроения.
nikolashin2017 20 марта 2018 | 19:11
уж,очень символично это:
на тех же крыльях - на край света....
democ 20 марта 2018 | 19:21
Самолёт то хоть не перегрузили? Всё - таки как никак с Англии на ПМЖ едут.
deviant44 20 марта 2018 | 19:22
А на чём ещё их отправлять ? Ведь все они кадровые агенты ФСБ. Им и самолёт соответствующий.
irinakingsize1 20 марта 2018 | 19:24
Логично. Рейс как рейс: товар-бабки-послы.
Радует другое. 80 ЧЕЛОВЕКО-ПОСЛОВ наконец-то вернутся в родную гавань.
maxvin 20 марта 2018 | 19:24
Главное как встречать будут! Я за песни-пляски!
severnaj 20 марта 2018 | 19:31
maxvin: Хлебом-солью и блинами на лопате :-))) Как принято на Руси.
rolar 20 марта 2018 | 19:27
ЭМ словно прорвало на выливание дерьма, свое нутро оголили .
dpichugin 20 марта 2018 | 19:38
rolar: напрасно обижаетесь, у вас же праздник должен быть, выборы прошли, теперь наконец заживете, не то что раньше!
vladimir1967 20 марта 2018 | 19:41
По ходу "чистых" самолетов в отряде нет. Все повязаны контрабандой.