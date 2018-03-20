В Екатеринбурге планируют отменить прямые выборы мэра
В Заксобрание Свердловской области, по данным источников газеты «КоммерсантЪ», собираются внести соответствующий законопроект.
Последние выборы мэра Екатеринбурга в 2013 году выиграл Евгений Ройзман. В интервью «Эху Москвы» он выразил уверенность, что инициатива направлена против него.
Выборы главы города должны пройти в Екатеринбурге в сентябре этого года.
Комментарии17
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kir_pich_101 20 марта 2018 | 19:06
Хороший мэр.
Человек с большой буквы.
Окурку как шило в жопе.
pusto1 20 марта 2018 | 19:33
Понятно, что эти выборы кривыми сделают, как и во всей России. Пора бы вождю кольцо меж ноздрей вставить, тогда и вопросы все отпадут.
patrik04 20 марта 2018 | 19:33
Последние выборы мэра Екатеринбурга в 2013 году выиграл Евгений Ройзман...
Разве это не правильно? Адольф Ройзман - альфонс, член Уралмашевской ОПГ, содержатель частных концлагерей. Будь я на месте В.Путина, я бы его повесил.
hastings 20 марта 2018 | 19:07
Начальство не выбирают, не нашего это разумения дело.
kir_pich_101 20 марта 2018 | 19:14
hastings: Холопье стадо...
hastings 20 марта 2018 | 19:22
kir_pich_101: А чем плохо "холопье стадо"? Тем что не прогибается под Запад?
alena01 20 марта 2018 | 19:25
hastings:
Наследственным алкоголизмом и кривыми руками
ansh 20 марта 2018 | 19:43
hastings: "Патриот" не голосовал за Путин?
ugiazov 20 марта 2018 | 19:07
Будут ещё всякие Ройзманы мэрами избираться! Нечего! Путин назначит.
stichirichi 20 марта 2018 | 19:10
Законопроект внесут и пройдёт, к сожалению. Только общественные резонанс, другого выхода видимо нет.
Ройзман, та самая соринка в глазу, а глаз только выборы выиграл)
aleksandr39 20 марта 2018 | 19:21
stichirichi: А что были выборы ?
stichirichi 20 марта 2018 | 19:29
aleksandr39: бери в кавычки не бери, результат имеем. И до пены у рта можно спорить, что это фарс с переназначением, толку извините не будет. В данной ситуации, только граждане Екатеринбурга в первую очередь могут продемонстрировать своё отношение к деятельности мэра. На мой взгляд, достойного человека.
ha12raz 20 марта 2018 | 19:25
Отменить прямые назначения лакеев в губернаторы не планируется ?
alena01 20 марта 2018 | 19:27
Екатеринбуржцы станут "лишенцами"???
А следующий шаг - "Заксобрание выбирает состав следующего Заксобрания"???
alien_3 20 марта 2018 | 19:30
alena01: Не выбирает, а переназначает. Чтоб все, как у путина было.
aswarsp 20 марта 2018 | 19:29
Именно так появляются лидеры оппозиции. Был мэром. Отменили выборы, наплевав на мнение екатеринбуржцев. Пойдёт в оппозицию - будет дико популярен. Думаю, не только мне он нравится даже больше, чем Навальный...
hagana 20 марта 2018 | 19:35
Ну вот и начинается то ,чего все и боялись !!!