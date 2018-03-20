В Екатеринбурге планируют отменить прямые выборы мэра

В Заксобрание Свердловской области, по данным источников газеты «КоммерсантЪ», собираются внести соответствующий законопроект.

Последние выборы мэра Екатеринбурга в 2013 году выиграл Евгений Ройзман. В интервью «Эху Москвы» он выразил уверенность, что инициатива направлена против него.

Выборы главы города должны пройти в Екатеринбурге в сентябре этого года.