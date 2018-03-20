Основатель Телеграма Павел Дуров заявил, что не выдаст ключи шифрования под угрозой блокировки
Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров заявил, что не выдаст ключи шифрования под угрозой блокировки. Об этом он написал в своем Твиттере. Сегодня Верховный суд отклонил иск мессенджера к ФСБ. Телеграм требовал признать незаконным приказ спецслужбы о передаче ключей шифрования. Роскомнадзор потребовал от мессенджера подчиниться требованиям ФСБ. Если этого не произойдет, мессенджер может быть заблокирован через две недели.
Журналист «Эха Москвы» и автор популярного Телеграм-канала Александр Плющев, который сам судится с ФСБ из-за возможного блокирования мессенджера Телеграм, сильно сомневается в том, что у российских властей хватит духу пойти на блокировку.
Иск Александра Плющева и Олега Кашина был оставлен без рассмотрения двумя российскими инстанциями, и теперь журналисты готовятся к отправке материалов в Европейский суд по правам человека.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
hastings 20 марта 2018 | 19:05
Вот что бывает если вовремя не посадить :(
isnowanaarene 20 марта 2018 | 19:38
hastings: Кого?
olegleon 20 марта 2018 | 19:06
"что у российских властей хватит духу пойти на блокировку. "
духу может и не хватит, а вот дури вполне может хватить.
dobro_vam_v_dom 20 марта 2018 | 19:10
Честным людям нечего бояться, а преступников нужно из Интернета изгонять.
ФСБ все делает правильно...
kryymsdik 20 марта 2018 | 19:26
dobro_vam_v_dom: ФСБ с 1917 все делает правильно, а страна в заднице.
tour 20 марта 2018 | 19:31
dobro_vam_v_dom:
Алё, дятел клавиатурный, вы адресом ошиблись, стучите по другому адресу....
ugiazov 20 марта 2018 | 19:12
olegleon: Всё! Выборы Путина позади! Запросто отключат. И по всем ТВ каналам раструбят какой этот Телеграм нехороший.
А решения ЕСПЧ в России давно игнорируются.
igorrrpadlowitchs 20 марта 2018 | 19:07
От мертвого осла уши!
grishakras 20 марта 2018 | 19:10
Давид и Голиаф. Чем закончилось ?
gvs 20 марта 2018 | 19:13
Дурову надо сделать шифр типа ХУТИНПУЙ, да еще с расширениями, и его опубликовать ))) А потом заменить )))
biathlete 20 марта 2018 | 19:26
Гамна им, Павел!
shlevet 20 марта 2018 | 19:28
Что-то мне подсказывает, что очень скоро П.Дуров поменяет свой протестный пыл на 180 град
supalov 20 марта 2018 | 19:47
Хватит, хватит. И не только на это, но и на привлечение упорствующих к ответственности по статье о пособничестве терроризму. Как теперь говорится, "чрезвычайно вероятно" или "почти наверняка". В других случаях этого почему-то хватает, чтоб сразу поверили.