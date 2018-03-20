Основатель Телеграма Павел Дуров заявил, что не выдаст ключи шифрования под угрозой блокировки

Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров заявил, что не выдаст ключи шифрования под угрозой блокировки. Об этом он написал в своем Твиттере. Сегодня Верховный суд отклонил иск мессенджера к ФСБ. Телеграм требовал признать незаконным приказ спецслужбы о передаче ключей шифрования. Роскомнадзор потребовал от мессенджера подчиниться требованиям ФСБ. Если этого не произойдет, мессенджер может быть заблокирован через две недели.

Журналист «Эха Москвы» и автор популярного Телеграм-канала Александр Плющев, который сам судится с ФСБ из-за возможного блокирования мессенджера Телеграм, сильно сомневается в том, что у российских властей хватит духу пойти на блокировку.

Иск Александра Плющева и Олега Кашина был оставлен без рассмотрения двумя российскими инстанциями, и теперь журналисты готовятся к отправке материалов в Европейский суд по правам человека.