Трамп поздравил Путина с победой на выборах
Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В заявлении говорится, что разговор был ориентирован на преодолении накопившихся проблем в российско-американских отношениях. Президенты России и США, в том числе, обсуждали вопрос о возможной встрече на высшем уровне.
Комментарии48
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peresvet73 20 марта 2018 | 19:04
Сжалился Трампушка!
dobro_vam_v_dom 20 марта 2018 | 19:05
"Принципиальности" Дональда хватило только на полтора дня, потом его рука сама услужливо потянулась к телефону...
patrik04 20 марта 2018 | 19:07
Трамп поздравил Путина с победой на выборах...
США, страны НАТО, Израиль и Украина, должны быть уничтожены.
etofeasko 20 марта 2018 | 19:09
Сейчас начнет битье в истерике и голимые отмазки хомячья на эхе
alien_3 20 марта 2018 | 19:16
etofeasko: нет, просто за призывы к терроризму patrick04 будет забанен и поидется ему делать новый аккаунт.
antimalin 20 марта 2018 | 19:23
А в грузинских и украинских СМИ с триумфом объявляли, что якобы никто-никто-никто из стран Запада никогда не поздравит Путина с победой на выборах в России.
И уже пели осанны Западу.
Просчитались?
Или облажались?
shmuel63 20 марта 2018 | 19:31
antimalin: Восторг дикаря. Большой белый господин поговорил с вождем нашего племени!
werton 20 марта 2018 | 19:34
shmuel63: Никто кроме российских СМИ не подтверждает что Трамп поздравил Путина .Наверное снова кремлевская лажа для лохов
werton 20 марта 2018 | 19:37
alien_3: Никто кроме российских СМИ не подтверждает что Трамп поздравил Путина .Наверное снова кремлевская лажа для лохов
Дайте ссылочку кто нибудь кроме ТАССи РИА
vitek61 20 марта 2018 | 19:40
werton:
https://www.politico.com/story/2018/03/20/trump-congratulates-putin-election-win-473604
metlag 20 марта 2018 | 19:17
etofeasko: ЗАБАВНО НАБЛЮДАТЬ РАДОСТНУЮ ИСТЕРИКУ ПОРТЯНОК ПО ПОВОДУ ЗВОНКА тРКАМПА.
ТРАМП ВЫПОЛНИЛ ФОРМАЛЬНОСТЬ С УНИЗИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ПОЗДРАВЛЯЕМОГО ЗАДЕРЖКОЙ НА СУТКИ.
А ПОРТЯНКИ СРАЗУ ЗАБИЛИСЬ В РАДОСТНОЙ ИСТЕРИКЕ.
КАКОЕ ЖЕ У НИХ ЧУВСТВО НЕПОЛНОЦЕННОСТИ ПЕРЕД США.
josepp 20 марта 2018 | 19:34
metlag: Болеете?
alien_3 20 марта 2018 | 19:19
etofeasko: Кстати, ваших простипуток не сокращают еще в лахте? Путин переизбрался, нахрен вы ему теперь уперлись?
kripto2018 20 марта 2018 | 19:14
patrik04: Никто кроме ТАСС и РИА не подтверждает. Кремль утку наверное как всегда пустил
antimalin 20 марта 2018 | 19:17
patrik04: США, страны НАТО, Израиль и Украина, должны быть уничтожены.
/////
Путин их уже прижал так, что уничтожение пока отменяется.
Пищат приплюснутые.
Мы не будем их бомбить, как они - Югославию.
aleksandr39 20 марта 2018 | 19:19
patrik04: А как же дочка Сережки Лаврова , живущая в США ?
aleksandr39 20 марта 2018 | 19:19
patrik04: А как же дочка Сережки Лаврова , живущая в США ?
prutkov100 20 марта 2018 | 19:20
Трамп поздравил Путина с победой на выборах.....?
Когда у вас возникает желание поверить в такие новости , вы открываете Yahoo , вводите туда заголовок и .... убеждаетесь , что все ровно наоборот .
Вот некоторые заголовки от туда -
Президент США Дональд Трамп не намеревался поздравлять российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах. ...
США решили не поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства.
Президент США Дональд Трамп не планировал связываться по телефону с Владимиром Путиным в связи с его победой на президентских выборах в России.....
И таких новостей просто тьма . Так , что прежде чем поверить своим глазам , попробуйте проверить там где не врут , как в кремле .
glebbalbesov 20 марта 2018 | 19:32
prutkov100: Подождем завтрашних американских газет, и Вы обязаны будете извиниться. Хотя зная местную либерастню.....
vitek61 20 марта 2018 | 19:38
prutkov100: Дв ну?
https://www.politico.com/story/2018/03/20/trump-congratulates-putin-election-win-473604
gauchi 20 марта 2018 | 19:45
prutkov100: Как не сожалею, но вот выдержка из Bloomberg:
"Trump said he congratulated Putin on his victory and “we’ll probably be meeting in the not-too-distant future to discuss the arms race, which is getting out of control.” The two leaders had “a very good call,” Trump said in the Oval Office".
pusto1 20 марта 2018 | 19:28
Типа поздравил, главное не спровацировать новоиспеченного вождя. скорее всего создадут прямую линию, как с Ыном. В случае шухера будут напряжение снимать и успокаивать.
shmuel63 20 марта 2018 | 19:39
patrik04: А кто же тогда в следующий раз будет поздравлять вашего президента? И как ты себе представляешь это уничтожение? У Луганска и Донецка будет плескаться Атлантический океан?
aleksandr39 20 марта 2018 | 19:17
dobro_vam_v_dom: Этот звонок обошелся российскому бюджету и пенсионерам в 1 триллион долларов .
kir_pich_101 20 марта 2018 | 19:17
peresvet73: Это как по дороге идёшь, навстречу местный придурок, всегда шальной и полупьяный.
Чёрт его знает, что у него на уме...
Поздороваюсь,... на всякий случай...
olegleon 20 марта 2018 | 19:04
ну а как же он мог не поздравить того, кто его назначил на эту должность?!
а вот хомячков жалко. разорвёт их теперь
aleksandr39 20 марта 2018 | 19:10
olegleon: Что ,опять придется перевести в США 1 триллион долларов ?
komiccap_nkvd 20 марта 2018 | 19:04
теперь шестерки США из ЕС, в очередь выстроятся. поздравлять.
разумеется кроме Англии и Польши. Англия обиделась что на Россию отравление Скрипаля не смогли свалить. а Польша, она всегда против России. комплекс неполноценности на генетическом уровне
pit_heap 20 марта 2018 | 19:10
komiccap_nkvd: Англия решила под солидарность объединить вокруг себя партнеров.Но сначала вывернулась Германия ,потом США,да и Макрон в раздумьях...
Тереза Мэй и Борис Джонсон уйдут из политики в связи с "желанием заняться другой работой".
antimalin 20 марта 2018 | 19:28
komiccap_nkvd: Польша, она всегда против России.
////////
Не путать правительство Польшы с поляками.
Я - русский был в Польше последние 2 года.
Никакого негатива против нас - русских там нет.
Все простые поляки очень доброжелательны к нам - русским.
xoxlolox 20 марта 2018 | 19:06
выфсефрете ,фесьмирнепризнал ,путинфсехкупил! Где же ты сисян2018 ? Веди нас на баррикады ,мыздесьвласть ,такпобедим !
ugiazov 20 марта 2018 | 19:14
xoxlolox: "Сисян" это Путин?
kir_pich_101 20 марта 2018 | 19:20
ugiazov: Это у него бывает, не обращайте внимания.
Сестра сейчас придёт...
xoxlolox 20 марта 2018 | 19:21
ugiazov: Путин это твой бог !
daos15 20 марта 2018 | 19:07
Расстроилась наша демшиза и хохлы)
smith_1984_ 20 марта 2018 | 19:11
Трамп президент великой державы,сверхдержавы.На его плечах огромная ответственность.
dobro_vam_v_dom 20 марта 2018 | 19:14
smith_1984_: на его плечах тупая рыжая башка...
severnaj 20 марта 2018 | 19:15
А ему уже нечего терять. Мюллер вызывает на допрос, тучи сгущаются. Надо посоветоваться с партнером (а может шефом?) Кто там кого за яйца держит одному Богу известно.
gen_dim 20 марта 2018 | 19:16
Печалька на Эхе...
ems1 20 марта 2018 | 19:16
Когда поняли, что им люлей наваляют, так сразу заговорили о разрядке.
kazlevich1949 20 марта 2018 | 19:26
Красноармеец Сухов поздравил Гюльчатай с назначением главной по 1му общежитию свободных женщин востока....
danyila 20 марта 2018 | 19:30
Если главный пиндос
Заявил о таком,
Возникает вопрос -
Кто же будет врагом?
josepp 20 марта 2018 | 19:32
Тормоз?
irinakingsize1 20 марта 2018 | 19:38
А ссыль кто-нить даст на поздравления ? Только на иноСМИ, а не поддельные страницы и сайты.Чет я погуглила и кроме рашасми и серых сайтов не нашла источник
vitek61 20 марта 2018 | 19:45
irinakingsize1:
https://www.cnbc.com/2018/03/20/trump-talks-to-putin-following-russian-leaders-landslide-re-election.html
eyjafjallajoekull 20 марта 2018 | 19:40
Это хорошо говорит об интеллекте Трампа. Теперь русское ТВ смешивает его с грязью, говоря что он на карачках приполз к Путину внимая каждому его слову.
keep_moving 20 марта 2018 | 19:44
Поздравят так или иначе (кроме, возможно, Англии) все. Разрыва же отношений не будет ни у кого с Россией. Только тон поздравлений ясен. А этого вполне достаточно, чтобы понять, что никакого ослабления давления ни по одному направлению не будет. Кстати, Мэй звонила японскому премьеру по поводу отравления Скрипаля, как сообщает пресса. Сколачивается явно фронт по всему периметру.
kisa2000 20 марта 2018 | 19:45
Трамп не любит демократии?