Трамп поздравил Путина с победой на выборах.....?

Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В заявлении говорится, что разговор был ориентирован на преодолении накопившихся проблем в российско-американских отношениях. Президенты России и США, в том числе, обсуждали вопрос о возможной встрече на высшем уровне.