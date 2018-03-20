В результате взрыва в жилом доме в Мурманске, по предварительным данным, погиб один человек, пострадали трое

Такие данные приводит агентство «Интерфакс». Под завалами еще могут оставаться люди. Так, несколько минут назад из частично рухнувшего здания вынесли 11-летнего ребенка. Он госпитализирован с открытыми переломами. К взрыву могла привести утечка газа, сообщили источники агентства ТАСС в экстренных службах.

Жительница соседнего дома Ирина Пескарева в эфире телеканала РБК рассказала, что слышала мощный хлопок.

Рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе, неисправность газового оборудования.