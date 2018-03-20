Барабанщик группы Битлз Ринго Старр сегодня получил орден рыцаря за свою службу музыке

В рыцари Ринго Старра посвятил герцог Кембриджский Уильям.

Сегодня барабанщик группы Битлз Ринго Старр в Букингемском дворце был удостоен ордена рыцаря. Теперь Ринго Старра можно называть Сэром Ринго Старром. Ринго Старра спросили, хочет ли он, чтобы его называли Сэром Ринго, он ответил, что пока еще не знает, потому что не привык к мысли, что он теперь рыцарь. Сегодня во время церемонии посвящения в рыцари он преклонил колено перед внуком Елизаветы Второй, герцогом Кембриджским. 1965 году группа Битлз получила свою первую награду из рук монарха — это был орден Британской империи, тогда орден вручала королева Великобритании Елизавета Вторая. Джон Леннон позднее вспоминал, что они так боялись встречи с королевой, что заперлись ненадолго в туалете Букингемского дворца, чтобы выкурить сигарету и немного успокоиться. 21 год назад титул рыцаря был пожалован Полу Маккартни, сегодня были признаны заслуги Ринго Старра.

BBC напоминает, что в 1965-ом году к рок-музыке еще относились с недоверием, поэтому когда королева впервые пожаловала орден Британской империи группе Битлз, многие кавалеры ордена отказались от него в знак протеста.