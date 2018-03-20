Президент Польши отказался приезжать в Россию на церемонию открытия чемпионата мира по футболу

При этом Анджей Дуда не назвал свой неприезд бойкотом.

Анджей Дуда принял решение отказаться от поездки на матч-открытия мундиаля. Об этом сообщает портал RMF24. Это, однако, не бойкот. Просто польскому лидеру не интересно само мероприятие. Чемпионат мира не Олимпиада, церемония открытия тут, как правило, укладывается в 40 минут, а после нее сразу начинается первый матч. В нем, напомним, сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

«Мы не участвуем в первом матче», — цитирует Дуду RMF24. «Если я, все-таки, приеду в Россию, то на игру с участием польской команды. Надеюсь, что это будет финал». Стоит отметить, что ранее Федерация футбола Польши в категорической форме исключила вероятность бойкота чемпионата мира со стороны самой сборной. В аналогичном ключе выступают и другие национальные федерации. Слово «бойкот» звучит лишь применительно к официальным лицам. И пока только одной страны. Великобритания уже объявила, что члены королевской семьи и министры если и буду смотреть чемпионат мира, то только по телевизору.

После этого «Таймс» сообщила, что к бойкоту в такой форме могут присоединиться Япония и Австралия. А в понедельник стало известно, что о подобном размышляет правительство Исландии. Там, правда, с решением еще не определились. При этом ни один футболист или, тем более, сборная, об отказе приезжать в Россию пока не заявляли.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14-го по 15-е июня.