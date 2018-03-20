Фейсбук расследует факты нелегального использования персональных данных нескольких десятков миллионов пользователей, к которому, по одной из версий причастен избирательный штаб Дональда Трампа и Россия.

Издание bankinfosecurity называет это расследование Фейсбука «битвой всей жизни», поскольку нарастающий скандал обратил внимание западных масс-медиа на политику сохранности персональных данных его пользователей. Анализ, к которому теперь подключились соответствующие инстанции не только в США, но и в Великобритании, касается компании Cambridge Analytica, чей бывший сотрудник Кристофер Уайли дал интервью сразу нескольким западным изданиям. С его слов, компания использовала данные более чем 50 миллионов аккаунтов соцсети, полученные через приложение thisisyourdigitallife, созданное профессором психологии Кембриджского университета, американцем русского происхождения Александром Коганом.

Около трехсот тысяч человек, скачавших через Фейсбук данное приложение, получали от него деньги за согласие на участие в так называемом персональном исследовании. Представитель Фейсбук накануне заявил, что Коган лгал руководству соцсети, сказав, что данные пользователей никому передаваться не будут и используются только в исследовательских целях. Однако в интервью телеканалу NBC Кристофер Уайли заявил, что главной целью компании Cambridge Analytica было исследование уязвимости и особенностей психики пользователей соцсети для создания контента, который сможет их убедить в правдивости публикуемых там изначально фейковых сюжетов.

Уайли также сказал телеканалу, что Cambridge Analytica была рекрутирована предвыборным штабом Дональда Трампа, заплатившим ей за работу более шести миллионов долларов. Некоторые обозреватели не исключает, что собранные компанией данные пользователей могли использоваться штабом Трампа в ходе предвыборной гонки, в том числе и при публикации в соцсети персонально нацеленных рекламных объявлений. Портал heavy.com , приводя факты из биографии Александра Борисовича Когана, указывает, что он является потомственным психологом, часто выступающим с лекциями в России. Как ранее писала британская Гардиан, одна из них была посвящена «новым методам коммуникации как эффективному политическому инструменту».

Издание также пишет, что работая в Кембридже, профессор Коган сотрудничал с Государственным университетом Санкт-Петербурга, куда он часто приезжал, однако никто из его сослуживцев об этом сотрудничестве ничего не знал.