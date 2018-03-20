Экс-президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании
Ему грозит арест.
Человек, который ещё шесть лет назад был первым лицом в Пятой республике, взят под стражу в суде Нантера в столичной агломерации. Он находится в распоряжении Департамента по борьбе с коррупцией и налоговыми преступлениями — они могут удерживать Саркози до четверга, за это время суд должен определиться с мерой пресечения. В Нантере бывший президент должен был в очередной раз дать показания по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года.
Один из сыновей свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи утверждал, что Саркози получил из Триполи порядка 50 миллионов евро. Документы и утечки, связанные с этим, впоследствии неоднократно публиковались в СМИ. После завершения президентского срока Саркози прокуратура начала расследование. Сам политик неоднократно отвергал все подозрения, назвал публикации о ливийских миллионах клеветой и стыдил журналистов. Это ему припоминает теперь французское издание «20 минут».
Не скрывает злорадных интонаций и портал «Медиапар», который шесть лет назад первым опубликовал материал о ливийских деньгах: «Николя Саркози, который ещё недавно открыто выражал восхищение авторитарными лидерами, сегодня попал в руки французского правосудия за прежнюю близость с одним из самых известных из них, Муаммаром Каддафи, которого долгое время называли главным вдохновителем антизападного терроризма».
Будет ли Саркози арестован, станет ясно в ближайшее время. Но сам факт помещения под стражу свидетельствует о серьезном повороте в его деле. Так бывает обычно, когда судьи видят достаточно доказательств для предъявления обвинений, а процесс становится неминуемым.
Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.
Это значительное событие в жизни страны, поскольку он очень активно участвовал в политической жизни, — сказала в эфире «Эха Москвы» корр «Эха Москвы» в Париже Елена Серветтаз.
Она подчеркнула, что задержание Саркози шокировало многих французов.
Комментарии2
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lion64___3 20 марта 2018 | 18:50
"...
Сзади налетели,
Начали топтать.
А кто же меня будет
С «кичи» вынимать?..."
pit_heap 20 марта 2018 | 18:57
А сколько было криков в Европе в 2011 году:"кровавый диктатор Каддафи убивает свой народ","Ливия хочет демократии" и т.д..Оказывается просто Саркози решил кинуть своего кредитора...
Вот оно лицо современной Европы.
Теперь, в 2018 году Англия обвиняет Россию по тем же лекалам. И сразу же Англия заявляет что арестует деньги России в своих банках.Схема одна и та же.Для демшизы которая скушает.