Экс-президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании

Ему грозит арест.

Человек, который ещё шесть лет назад был первым лицом в Пятой республике, взят под стражу в суде Нантера в столичной агломерации. Он находится в распоряжении Департамента по борьбе с коррупцией и налоговыми преступлениями — они могут удерживать Саркози до четверга, за это время суд должен определиться с мерой пресечения. В Нантере бывший президент должен был в очередной раз дать показания по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Один из сыновей свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи утверждал, что Саркози получил из Триполи порядка 50 миллионов евро. Документы и утечки, связанные с этим, впоследствии неоднократно публиковались в СМИ. После завершения президентского срока Саркози прокуратура начала расследование. Сам политик неоднократно отвергал все подозрения, назвал публикации о ливийских миллионах клеветой и стыдил журналистов. Это ему припоминает теперь французское издание «20 минут».

Не скрывает злорадных интонаций и портал «Медиапар», который шесть лет назад первым опубликовал материал о ливийских деньгах: «Николя Саркози, который ещё недавно открыто выражал восхищение авторитарными лидерами, сегодня попал в руки французского правосудия за прежнюю близость с одним из самых известных из них, Муаммаром Каддафи, которого долгое время называли главным вдохновителем антизападного терроризма».

Будет ли Саркози арестован, станет ясно в ближайшее время. Но сам факт помещения под стражу свидетельствует о серьезном повороте в его деле. Так бывает обычно, когда судьи видят достаточно доказательств для предъявления обвинений, а процесс становится неминуемым.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

Это значительное событие в жизни страны, поскольку он очень активно участвовал в политической жизни, — сказала в эфире «Эха Москвы» корр «Эха Москвы» в Париже Елена Серветтаз.

Она подчеркнула, что задержание Саркози шокировало многих французов.