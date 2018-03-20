Трамп поздравил Путина с победой на выборах

В ходе разговора Путина и Трампа особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне. Об этом сообщают в Кремле.

Звонок состоялся по инициативе американской стороны. Трамп поздравил Путина с переизбранием.