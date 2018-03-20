Трамп поздравил Путина с победой на выборах
В ходе разговора Путина и Трампа особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне. Об этом сообщают в Кремле.
Звонок состоялся по инициативе американской стороны. Трамп поздравил Путина с переизбранием.
Комментарии71
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volkov_25 20 марта 2018 | 19:36
Это к новым санкциям.
xuato 20 марта 2018 | 19:43
Два сапога пара.