Волоколамский городской суд отказался закрывать мусорный полигон в Ядрово
Он ограничился лишь штрафом для управляющей организации, — сообщает РБК. Приостановить работу свалки требовали местные жители. Они обратились в Роспотребнадзор.
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Он ограничился лишь штрафом для управляющей организации, — сообщает РБК. Приостановить работу свалки требовали местные жители. Они обратились в Роспотребнадзор.
Комментарии3
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koshkairina 20 марта 2018 | 18:41
Ну так теперь-то за избирателей бороться не нужно - не требуется даже вид делать, что мнение граждан что-нибудь значит...
vezdehod 20 марта 2018 | 18:47
Так Ксения Собчак уже доложила Алексею Навальному, что Она лично "закрыла" этот мусорный полигон.
stichirichi 20 марта 2018 | 18:58
vezdehod: Да, да, да. Ксения Анатольевна и без того минимальную репутацию, понижает с регулярным постоянством)