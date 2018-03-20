В Ульяновской области пациентка больницы оказалась в реанимации, предположительно, из-за того, что ей ввели формалин
В Ульяновской области пациентка больницы оказалась в реанимации, предположительно, из-за того, что ей вместо физраствора ввели формалин. 28-летняя женщина в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку, — сообщает агентство «Интерфакс». Инцидент произошел 15 марта в Центральной клинической медико-санитарной части им. Егорова. По версии следователей, врачи допустили ошибку во время плановой хирургической операции.
Комментарии3
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democ 20 марта 2018 | 18:41
А что, физраствор воняет также как формалин? Или пьяных врачей покрывают? Скорее - второе.
arkadia_1 20 марта 2018 | 18:49
Собака не хотела платить и решила сэкономить на лечении в Израиле и USA. В следующий раз введут гуталин и окажется в крематории.
collapse 20 марта 2018 | 18:55
Не в области, а в самом Ульяновске, хотели все скрыть, но подруга девушки, оперированной по поводу кисты и которой вместо физраствора прокапали формалин внутривенно, прописала об этом в Интернете, и все стало явным.
Вот такая квалификация медперсонала, который сдает экзамены с айфоном в руке.
Страшно лечиться сейчас при нынешнем состоянии в медицине.
Ульяновск.