В Ульяновской области пациентка больницы оказалась в реанимации, предположительно, из-за того, что ей ввели формалин

В Ульяновской области пациентка больницы оказалась в реанимации, предположительно, из-за того, что ей вместо физраствора ввели формалин. 28-летняя женщина в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку, — сообщает агентство «Интерфакс». Инцидент произошел 15 марта в Центральной клинической медико-санитарной части им. Егорова. По версии следователей, врачи допустили ошибку во время плановой хирургической операции.