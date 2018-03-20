В результате взрыва газа в одной из пятиэтажек Мурманска погиб человек
Двое пострадали. Под завалами могут оставаться люди. Такие данные привел глава городской администрации Андрей Сысоев. Ранее источники информационных агентств уточняли, что под завалами могут находиться пять человек.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aleksandr39 20 марта 2018 | 18:36
Ополченцы начали процесс образования МНР ( Мурманская Народная Республика ) .
denisevropeets 20 марта 2018 | 18:37
Сколько уже взрывов газа в жилых домах за последнее время. Жилкомхоз явно рушится по всей стране.