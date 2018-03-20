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18:31, 20 марта 2018

В результате взрыва газа в одной из пятиэтажек Мурманска погиб человек

Двое пострадали. Под завалами могут оставаться люди. Такие данные привел глава городской администрации Андрей Сысоев. Ранее источники информационных агентств уточняли, что под завалами могут находиться пять человек.

Комментарии

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aleksandr39 20 марта 2018 | 18:36

Ополченцы начали процесс образования МНР ( Мурманская Народная Республика ) .

denisevropeets 20 марта 2018 | 18:37

Сколько уже взрывов газа в жилых домах за последнее время. Жилкомхоз явно рушится по всей стране.

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