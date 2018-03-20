Президент Польши подтвердил, что не приедет в Россию на церемонию открытия чемпионата мира по футболу
О заявлении Анджея Дуды сообщает местное издание «Речь Посполита». Дуда также сказал, что не собирается отправлять Владимиру Путину поздравление с переизбранием президента.
Комментарии19
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sveklotron_7 20 марта 2018 | 18:35
Все пропало....Как же теперь открытие проводить? Там же на этой Дуде все завязано было.
olegleon 20 марта 2018 | 19:01
sveklotron_7: вот диспетчеры в Смоленске то расстроились. а они уже были готовы принять самолёт президента Польши
nelibermot17 20 марта 2018 | 19:02
Я вообще не помню чтобы президенты мотались на ЧМ. Нет, на финал (!) своей сборнрй Меркель приезжала там куда-то, но на открытие? Да чтобы толпы президентов? Только Олимпиады, да и то куча доверенных лиц вместо глав государств.
kinnlade 20 марта 2018 | 18:35
Мы плакать!!!
rolar 20 марта 2018 | 18:36
Сорвал чемпионат.
glotov 20 марта 2018 | 18:37
Только не это, шеф!!!
haldey 20 марта 2018 | 18:37
Анджей туда суда не приедет? Ужас, а кто тогда из звезд футбола приедет... Да разве они сравняться с полячком ох...как хорошо играющим в настольный футбол)))
georg580 20 марта 2018 | 18:41
По-фигу - дуди Дуда в дуду до "одудения"...
vlad_kondrat 20 марта 2018 | 18:43
Это уже третья страна за пару дней отказалась ехать. Думаю далее будет больше. Мир теперь сторонится нас как прокаженных.
С победой в наперстки турнира 2018, Путин официально может стать Ким Ын Дыром нашей СевКареи
mystar 20 марта 2018 | 18:49
vlad_kondrat: Мир теперь сторонится нас как прокаженных.
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Радостно слышать. Что бы им помочь сторониться Россия должна выйти из всех международных договоров и международных организаций кроме ООН. Втянули страну в свои политические игры и теперь Росиия должна оказывается жить по международным законам а не по внутренним. Выйти отовсюду и пусть парят мозг сами себе.
shlevet 20 марта 2018 | 19:08
vlad_kondrat: //Это уже третья страна за пару дней отказалась ехать....//
Глупый, это не страна отказалась, а всего-лишь один человек из неё
ura_loid 20 марта 2018 | 18:48
Парашенка-лузер,его през Ляхии опередил).
svoi216 20 марта 2018 | 18:51
Могут завалить как Качиньского
vsveter 20 марта 2018 | 18:55
Очень правильное решение. Дерьму российский воздух вреден.
Да и позорно принимать лидера тех, кто прославился антисемитизмом и неонацизмом.
Дай Польше силу, она десять раз переплюнет фашистскую Германию по уровню мерзости.
jblack2 20 марта 2018 | 19:09
Спорт должен быть вне политики.
Все, кто пытается использовать ЕГО в своих грязных и конъюнктурных целях - сидите дома и не отсвечивайте!..
koleg197 20 марта 2018 | 19:10
а как он выглядит?
dmitry35 20 марта 2018 | 19:10
Ну, нет. Всё что угодно, любые санкции, но чтобы президент Польши не приехал, это уже перебор. Без Польши вообще этот чемпионат проводить бессмысленно. Польша - это же как Бразилия, но только в Европе. Думаю, что организаторы чемпионата просто в шоке.
aleksei123m 20 марта 2018 | 19:20
Верное решение, думаю, мало кто из руководства стран ЕС будет.
За то "наш" будет сидеть в кольце "друзей-людоедов".
alien_3 20 марта 2018 | 19:46
Поступок настоящего мужчины, молодец!