В Великобритании поступают угрозы в адрес рядовых россиян, дипломатов и работников СМИ
Об этом заявил посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко. Он добавил, что намерен поставить перед британской стороной вопрос о безопасности российских граждан.
Комментарии46
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sveklotron_7 20 марта 2018 | 18:33
Джентльмены мля.
ac_dc 20 марта 2018 | 18:37
sveklotron_7:
Вечер становится томным.
Не злорадствую. Константирую
contador 20 марта 2018 | 18:48
sveklotron_7: Шерлоки Хомсы закончились. Остались только каторжники Стэнтоны.
vilingrad 20 марта 2018 | 19:23
sveklotron_7: Что посеешь, то сожрешь:)
pusto1 20 марта 2018 | 19:39
А разве Яковенко из Британии не высылают?
aleksandr39 20 марта 2018 | 18:34
Пусть возвращаются домой в Россию ,доярки и санитарки нам нужны .
max3446 20 марта 2018 | 18:36
В Киевской области в городе Боярка сегодня, 20 марта, демонтировали памятник Павлу Корчагину, который является главным героем романа Николая Островского "Как закалялась сталь". Об этом сообщили в Боярском городском совете, пишет УНН.
"Его не снесли. Это городской совет красиво и цивилизованно забрал памятник Корчагину в соответствии с решением о декоммунизации. Они его забрали уже в отведенное место", - сообщили в мэрии.
Как отмечается, памятник демонтировали 20 марта около 11:00.
"Неделю назад там люди собирались, городской совет дал обещание, что в течение недели его демонтируют. Это и было выполнено", - отметили в отделе горсовета.
Вот что значит стремительное отупение укропов. Они не знают даже что Павел Корчагин выдуманный персонаж, а на него закон о декомунизации не распространяется. И почему то оказалось что эти "местные жители" что топали ножками и требовали убрать памятник, из Львовской области
aleksandr39 20 марта 2018 | 18:39
max3446: Если персонаж выдуманный ,то и памятник ему не должен быть ,мифы это язычество .
aleksandr39 20 марта 2018 | 18:42
max3446: Это им угрожают люди которых российские дипломаты подсадили на кокаин .
andre_klimov 20 марта 2018 | 18:44
max3446:
Декоммунизация распростраяется не только и не столько на конкретных наосителей, но на саму идеологию и её символы. Аналогично, как свастика, являясь заимствованным символом германской разновидности фашизма, является символом этого фашисткого режима и запрещена в большинстве стран, пострадавших от национал-фашизма. Аналогично идеология и символы социал-фашизма так же должны быть запрещены и убраны в подходящие места из общественных.
max3446 20 марта 2018 | 18:48
andre_klimov: В октябре 2015 Украинский институт национальной памяти обнародовал список из 520 человек, чья деятельность подпадает под действие законов о декоммунизации. В список вошли лица, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик. Названные сотрудники ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, а также деятели коммунистической партии, октябрьского переворота 1917 года. К какой из этих категорий относится Корчагин??
agamasat 20 марта 2018 | 19:09
max3446: вам ведь уже объяснили, что декоммунизация не ограничивается конкретными лицами в отдельном приказе, но распространяется и на все идеологические символы преступного режима.
max3446 20 марта 2018 | 19:14
agamasat: ссылку на данный пункт закона? И заодно какую идеологию может нести вымышленный персонаж?
pusto1 20 марта 2018 | 19:43
max3446: вы в самом деле зависаете? объяснили же по-русски.
andre_klimov 20 марта 2018 | 19:10
max3446:
Если Вы думаете, что прикидываться идиотом у Вас получается - даже не надейтесь. При чём здесь указанный Вами список и символы? Проверьте дома - нарисуйте себе на лбу свастику и идите по улице...
aleksandr39 20 марта 2018 | 18:48
max3446: А Боярка это что в Англии ???
sab171 20 марта 2018 | 19:05
max3446: что на кого распространяется в своей деревне Гадюкино следи, там своих убогих хватает, так еще тебя не хватало.
andre_klimov 20 марта 2018 | 18:37
И есть обращения в полицию, или как?
shlevet 20 марта 2018 | 18:50
andre_klimov: Блин, точно, а есть ли обращению в полицию от Скрипаля, или зря все всполошились?
andre_klimov 20 марта 2018 | 19:13
shlevet:
Скрипаль - жертва преступления, совершённого особо опасным способом. По его поводу и так было кому обратиться в полицию. Вот, девушка, которая их обнаружила, например.
Ещё раз - "дипломаты, рядовые россияне и представители СМИ" обратились в полицию по поводу угроз? Кто-то обратился вообще - пусть тот же "пошёл" российский? И как Вы думаете - почему?
shlevet 20 марта 2018 | 19:21
andre_klimov: Хорошо, допустим не обратились.
Является ли это весомым аргументом для полиции, ничего ни делать по этому вопросу.
Как думаете?
andre_klimov 20 марта 2018 | 19:26
shlevet:
Кому и что делать? А самое главное - по какому поводу? Если нет обращения в полицию - значит нет угроз. А говорить российский посол может всё, что угодно. Все ж понимают: прищемили ему кое-что - вот и воет. Есть, правда, подозрение, что в полицию он не обратится ни за что, ибо может оказаться по результатам расследования, что он элементарно врёт и пытается устраивать провокации. А ведь тогда и его попрут...
shlevet 20 марта 2018 | 19:33
andre_klimov: Ну вот есть обращения в полицию, а есть в СМИ, как например, обращения некоторых наших журналисток на одного нашего депутата.
Что делать в этом случае полиции?
У меня нет ответа
andre_klimov 20 марта 2018 | 19:36
shlevet:
У депутата - депутатская неприкосновенность (оттого он и такой борзый). Поэтому и делали достоянием гласности. И, если Выпомните, как раз требовали лишить неприкосновенности, что быправоохренительные органымогли принять заявление и начать расследовать.
"Отмазка" не принята.
shlevet 20 марта 2018 | 19:47
andre_klimov: Хорошо, скажу по другому.
Вот есть определенные правила этого форума.
Могут Вас забанить тут, если Вы нарушили эти правила, но никто не обращался с этим к главреду сайта и никто не нажимал на кнопку "пожаловаться" под Вами?
Как думаете?
shlevet 20 марта 2018 | 18:43
Зеркальной мерой будет начать угрожать англам, проживающим здесь
andre_klimov 20 марта 2018 | 19:16
shlevet:
О... И много их, таковых, простите? Особенно тех, кому можно угрожать без последствий для вашего олигархата....
shlevet 20 марта 2018 | 19:23
andre_klimov: Уверен, что не много.
Но и их вполне хватит
andre_klimov 20 марта 2018 | 19:34
shlevet:
Ну так в чём дело?
shlevet 20 марта 2018 | 19:40
andre_klimov: Думаю, такой вариант прорабатывается.
Но он рассматривается как крайний, нежелательный.
В любом случае, если давление со стороны острова будет нагнетаться, то рано или поздно такой вариант сработает, с участием государства или без него.
Пружина не может сжиматься вечно, рано или поздно она даст в лоб неосмотрительному сжимателю
sutara 20 марта 2018 | 18:43
Посол России? Да кто ж ему поверит! Путин - первый лжец! Есть на кого равняться.
piter_ug 20 марта 2018 | 18:49
//в адрес рядовых россиян//
Чувствуется, что этот «ряд» стоит в числе прочих на первом месте по доходам.
agamasat 20 марта 2018 | 18:50
Применять на территории другого государства боевые средства массового поражения, лишать жизни граждан, которым дали политическое убежище... Это, знаете ли, из ряда вон выходящие события. Вполне закономерна реакция граждан Великобритании на все "русское".
timwlad68 20 марта 2018 | 18:50
В Великобритании поступают угрозы в адрес рядовых россиян, дипломатов и работников СМИ
Об этом заявил посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко. Он добавил, что намерен поставить перед британской стороной вопрос о безопасности российских граждан.
-----------------------
Неонацистское скин-движение начинает формироваться в Англии уже в конце 1970-х гг. В это время страна находилась в экономическом кризисе. В наиболее депрессивных регионах появилась субкультура «скинхедов второй волны», которая вращалась вокруг уличных драк. На фоне массового закрытия предприятий, безработицы и сокращения социальных пособий, ультраправые обвиняли в экономических проблемах мигрантов, особенно выходцев из Азии и Африки. Также неонацисты(не путать нацизм и фашизм) спонсировали создание музыкальных скин-клубов, где играли музыку с расистскими текстами[2]. Ключевой фигурой у наци-скинхедов стал музыкант-расист Ян Стюарт, который основал движение «Рок против коммунизма», группу Skrewdriver и сформировал из скинхедов организацию Blood and Honour. В начале 1980-х гг.
В этот период проходят стычки между скинхедами первой и второй волны, однако пресса их освещает как «побоища между наци-скинами». В итоге на основе «старых» скинхедов формируется движение «ред-скинз» ориентирующееся на левую идеологию, но перенявшее внешний вид «новых» скинхедов[2].
В 1980-х годах в Германии и других странах Европы, а также США, Канаде, Австралии возникает нацистское скин-движение[2] и появляются «арийские» рок-группы, которые настраивают поклонников против мигрантов и пропагандируют гитлеризм под эвфемизмом «одинизм». В конце 1980-х — 1990-х годов наблюдается рост нападений и убийств на почве расовой ненависти в Европе и США. В странах Восточной Европы скин-движение приняло особенно жестокий и расистский характер.
Не даром ведь Англию выкидывали из международных спортивных турниров.
agamasat 20 марта 2018 | 19:00
timwlad68: лучше на свою страну посмотрите, международный аналитеГ!
timwlad68 20 марта 2018 | 19:07
agamasat: лучше на свою страну посмотрите, международный аналитеГ!
--------------
А я на свою страну и смотрю и не желаю чтобы на улицах Германии велась уличная война из за ублюдочных продажных политиков которые куплены мафиозными кланами чтобы иметь политическое прикрытие для ведения международного теневого бизнеса .
agamasat 20 марта 2018 | 19:20
timwlad68: они там сами разберутся со своими проблемами - общество здравое и вполне успешное. Россиянских умников там точно не надо. Привыкли совать свой нос в чужие огороды, а свой - бурьяном порос.
chnch 20 марта 2018 | 19:04
timwlad68: Дед! А те в Германии не угрожають? Давай домой! Попам будешь лекции читать, про Каина-араба-протестанта! Успех будет!
timwlad68 20 марта 2018 | 19:10
chnch: chnch: Дед! А те в Германии не угрожають? Давай домой! Попам будешь лекции читать, про Каина-араба-протестанта! Успех будет!
---------------
Протестантские секты всем угрожают где бы они не были.
spitac 20 марта 2018 | 18:54
Ну, ладно, дипломаты. А "рядовые граждане" что там делают? Родину не любят?
andre_klimov 20 марта 2018 | 19:31
spitac:
Наоборот - любят её страстно. Но - на расстоянии. Тем более, что мир сейчас глобален и многие из них имеют Россию даже на расстоянии.
Кстати, возможно посол имел в виду, что "рядовым гражданам" угрожает проверка по части ввезённых капиталов, приобретённого имущества и налогов? Хм, это мысль...
prade 20 марта 2018 | 18:58
Все это результат внешней политики Путина.
idruker 20 марта 2018 | 19:00
брехун.
liudmilaho 20 марта 2018 | 19:08
Посол лукавит или лицемерит. Рядовых россиян нужно оберегать от своих же чекистов, чтобы, гляди, не отравили на улицах Лондона, или не придушили галстучком например.
А так им в Англии ничего больше не угрожает. Поэтому, рискуя жизнью, и рвутся туда.
rus3 20 марта 2018 | 19:31
Это не уловимые русские Джоны?! Да кому они здесь усрались чтобы на них кто то тратил время.
alien_3 20 марта 2018 | 19:44
Не путайте кгбшных дипломатов и работников RT c россиянами. Не надо примазываться. А первых, соучастников захвата власти можно и нужно мочить всеми методами.