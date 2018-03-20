МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского
Это связано с заявлением официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что Чехия могла быть источником вещества, использованного при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Праге назвали эти утверждения лживыми и попросили посла завтра предоставить объяснения.
Отмечу, Захарова в качестве вероятного источника отравляющего вещества, помимо Чехии, назвала Великобританию, Словакию и Швецию. Шведский МИД также вызвал российского посла.
Комментарии26
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fikus74 20 марта 2018 | 18:32
машке наверное песец
ze_danil 20 марта 2018 | 18:36
fikus74: такое не тонет
xoxlolox 20 марта 2018 | 18:38
ze_danil: Как вы считаете , навальный как политик утонул или еще на плаву !?)
patrik04 20 марта 2018 | 18:41
Это связано с заявлением официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что Чехия могла быть источником вещества, использованного при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля...
Не обращайте на неё внимание, Мария Захарова - гонит пургу, если бы у неё были мозги, разве бы она приходила на говнорадио и бухала бы вискарь с Алексеем Диктиотовым?!
tarxan 20 марта 2018 | 18:46
patrik04:
Захарова подневольный человек. Ничего своего она сказать не может. Это Лаврову надоело лгать и изворачиваться. Вот и поставили Захарову объявлять ложь вместо Лаврова
patrik04 20 марта 2018 | 19:05
tarxan:
Пошла она на три буквы.
vezdehod 20 марта 2018 | 18:43
Дело дойдёт до того, что Мария захарова из нашего российского МИДа , обвинит папуасов из новой Гвинеи в создании "Новичка" и доставки его в Великобританию.
polba 20 марта 2018 | 19:06
fikus74: С чего это? Она лишь перечислила государства, где в последние годы проводились исследования отравляющих веществ и где есть специализированные лаборатории.
sklar39 20 марта 2018 | 18:36
Мы не одни в Европе живем! Может чехи отравили!
bilrot 20 марта 2018 | 18:51
sklar39: Шариков , Вы ?
gs1112 20 марта 2018 | 18:38
Умница Захарова. Резко увеличила число преданных друзей России, после ее разоблачения заговора четырех, во главе с Земаном.
glotov 20 марта 2018 | 18:39
- Британия могла отравить Скрипаля?
-Могла!
- А Чехия могла?
-Тоже могла!
- Они обе могли! (с)
jblack2 20 марта 2018 | 18:41
Насколько помню, Захарова назвала несколько стран в т.ч. Чехию, где, по нашим данным проводились исследования с хим. оружием.
Она не делала категорический заявлений, а лишь поставила Россию в ряд с другими странами.
Сейчас представители данного списка негодуют и высокомерно раздувают щёки...
timwlad68 20 марта 2018 | 18:46
МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского
Это связано с заявлением официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что Чехия могла быть источником вещества, использованного при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Праге назвали эти утверждения лживыми и попросили посла завтра предоставить объяснения.
Отмечу, Захарова в качестве вероятного источника отравляющего вещества, помимо Чехии, назвала Великобританию, Словакию и Швецию. Шведский МИД также вызвал российского посла.
------------------
Ну вообще то все в Европе знают что в Чехии открыт завод по производству нелегальному химических наркотиков и который крышуют в Европарламенте куда входит все перечисленные страны.
Так что политики Евросоюза могут через организацию теневого бизнеса воспроизводить любое химическое и бактериологическое оружие.
pavel_3768 20 марта 2018 | 18:54
timwlad68: а тебя, теневое психическое оружие, где произвели? Такое ощущение, что под видом деда, какой-то ПТУшный внучок попёрдывает,а?
timwlad68 20 марта 2018 | 19:03
pavel_3768: а тебя, теневое психическое оружие, где произвели? Такое ощущение, что под видом деда, какой-то ПТУшный внучок попёрдывает,а?
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Блин,для вас Euronews это тоже Кремлёвская пропаганда?!
Там прямо говорили что парламетская партийная власть это организованная преступность.
chnch 20 марта 2018 | 19:47
timwlad68: Дед, так они же протестанты! Значит врут!
komiccap_nkvd 20 марта 2018 | 19:00
пусть Чехия докажет что не она разработала вещество
idruker 20 марта 2018 | 19:04
komiccap_nkvd: Ага! Щас все страны мира (кроме С.Кореи разумеется и Венесуэлы) по запросу Захаровой будут доказывать что они не верблюды.
polba 20 марта 2018 | 19:09
idruker: А что не так? Вы ж вроде тут громче всех визжали, что Россия должна что-то доказывать даже не по официальному запросу, а по устному заявлению британского чиновника.
idruker 20 марта 2018 | 19:14
polba: Россия должна доказывать по совокупности подозрений, и по требованию НЕ британского чиновника, а как минимум Британии, Франции, США, Германии и ЕС. Твой же коллега словно какой то пень с горы предъявляет претензии ко всему миру по непонятно какому обоснованию. Короче, все ты прекрасно понял, так что нефиг придуриваться
polba 20 марта 2018 | 19:20
idruker: Россия НИКОМУ И НИЧЕГО не должна, тем более Россия ничего не должна государствам (Британия, Франция, Германия, США) многократно применявшим химическое оружие, в том числе и на территории России.
В Британии, неизвестным веществом, неизвестным способом и неизвестным образом отравлен БРИТАНСКИЙ шпион... - это совокупность подозрений? Вы бредите?
idruker 20 марта 2018 | 19:32
polba: Ну раз Россия никому ничего не должна, то и никто России ничего не должен, как не должен социопату. Со всеми вытекающими. Чтоб я болше не слышал от тебя никакого нытья про несправедливые санкции и презумпцию невиновности. Больше на твои кривляния не отвечаю
polba 20 марта 2018 | 19:39
idruker: Ну... раз презумпции невиновности вы не признаёте, то можно поговорить о том, что БРИТАНИЯ ДОЛЖНА объяснить - почему на её территории начался массовый падёж граждан России, в том числе прячущихся от российского правосудия.
idruker 20 марта 2018 | 19:43
polba: Лапочка моя, кривляния ценятся только в цирке, да и то если этим занимаются профессионалы вроде Олега Попова или Юрия Никулина. Кривляния же России и тебя вызывают омерзение. Не думай что если на каждое мое слово ты выстрелишь десятью, то твоя демагогия станет более убедительнее. Все с тобой.
zhrv 20 марта 2018 | 19:05
Вот пример, как безмозглая и болтливая тетка может создать кучу проблем, куче людей, своим языком.