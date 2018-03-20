МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского

Это связано с заявлением официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что Чехия могла быть источником вещества, использованного при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Праге назвали эти утверждения лживыми и попросили посла завтра предоставить объяснения.

Отмечу, Захарова в качестве вероятного источника отравляющего вещества, помимо Чехии, назвала Великобританию, Словакию и Швецию. Шведский МИД также вызвал российского посла.