Российский самолет, отправленный в Великобританию за  высылаемыми дипломатами, приземлился днем в аэропорту Стенстед

Российский самолет, специально отправленный в Великобританию за дипломатами, высылаемыми из страны, приземлился сегодня днем в аэропорту Стенстед. В ближайшее время он должен вылететь в российскую столицу.

Высылка дипломатов стала результатом серьезного дипломатического скандала на фоне отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как заявляла ранее премьер-министр Тереза Мей, Россия не восприняла всерьез обеспокоенности Лондона из-за атаки на Скрипаля.

Британские власти потребовали сократить штаб российского посольства на 40 процентом. Это никак не скажется на карьере высылаемых дипломатов, но это серьезное испытание на бытовом уровне. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

Он добавил, что пока российский посол в Лондоне не пытается уладить ситуацию, а пытается дать отпор, и даже немножко угрожает. Возможно, это не самая подходящая стратегия для дипломата, — отметил главный редактор сайта Карнеги.

За дипломатами прислали именно тот самолет, который фигурирует в так называемом «кокаиновом скандале».

Лайнер Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 был показан в прямой трансляции вылета из аэропорта Стэнстед. В феврале 2018 года на нем, судя по информации аргентинской жандармерии, в Россию были доставлены найденные в посольстве чемоданы, в которых ранее нашли 400 килограммов кокаина.

Никаких доказательств со стороны Великобритании о причастности России к атаке на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля до сих пор не предоставлено. Об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что запасы химического вооружения были уничтожены под контролем международных наблюдателей в строгом соответствии с международными обязательствами России.

Сегодня сразу два бывших сотрудника НИИ, в котором велась разработка отравляющего вещества под условным названием «Новичок», дали интервью прессе. Леонид Ринк сказал агентству РИА Новости, что отравить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли британцы. По его словам, «Новичком» в Советском Союзе называлась не программа и не вещество, это была целая система.

Об этом же изданию The Bell сказал Владимир Углев, который у шел из НИИ в начале 90-х и сейчас на пенсии По его словам, препарат был разработан в Вольском филиале, в Саратовской области. Маленькие партии хранились у руководителя программы, Петра Кирпичева, а также у него самого в сейфе. А большие – на спецскладе в герметичной упаковке.

Оба ученых настаивают на том, что Лондон должен передать Москве образец вещества или крови пострадавших — по ним можно определить, где именно было синтезировано вещество.

О том же сегодня говорил и зам.главы МИДа Сергей Рябков, добавив, что Россия не будет давать никаких объяснений по этому поводу и наоборот, ждет их от Великобритании.

Газета РБК публикует сегодня мнение экспертов Пир-Центра Антона Уткина о том, как должен был действовать Лондон в деле Скрипаля.

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал в эфире телеканала РБК, что Британской совет может возобновить свою деятельность в России.

Швыдкой также отметил, что Россия не намерена прекращать культурное сотрудничество с Великобританией.