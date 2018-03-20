Навальный уверен, что его брата отправили в ШИЗО из-за активности сторонников политика во время выборов
Алексей Навальный уверен, что его брата Олега Навального, отбывающего наказание в колонии в Орловской области, отправили в штрафной изолятор из-за активности сторонников политика во время выборов президента РФ. Об этом А.Навальный сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Поскольку он в принципе находится на положении заложника, мы видим постоянно тенденцию: как только я, и ФБК, и наше политическое движение делаем что-то, что не нравится Кремлю и конкретно Путину, Олег каждый раз подвергается дополнительным репрессиям», — рассказал он.
По словам А.Навального, последние несколько дней перед голосованием на Олега постоянно накладывали взыскания и делали выговоры.
«Мы организовывали сейчас наблюдение на выборах, и вообще, много чего сказали, сделали трансляцию, показали, что эти выборы были тотально фальсифицированы, и Олег сразу загремел в ШИЗО с формулировкой, что он после отбоя сидел за столом», — отметил политик.
Олег Навальный был осужден по делу «Ив-Роше» и приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Комментарии13
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yurizx 20 марта 2018 | 17:45
будь у навального 10 братьев, он, не моргнув глазом, отправил бы их всех на нары во имя личного счастья.
arkady 20 марта 2018 | 17:46
Что-то не видно было активности сторонников Навального.
max3446 20 марта 2018 | 18:04
arkady: ну как, бюллетени же они вбросили на паре участков
liberal_vulgaris 20 марта 2018 | 17:49
Идиот. Эта активность обернулась повышением явки :)
mystar 20 марта 2018 | 18:02
liberal_vulgaris: Эта активность обернулась повышением явки
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Ну такто да. Тогда брату Навального надо бы дать дополнительную пайку. Брат Навального сидел за столом ждал дополнительной кормежки. А Путин жмот зажал.)))))
Тогда и Терезьке Мэй тоже надо бы что нить дать. Вот чем бы порадовать бабушку?)))))
agamasat 20 марта 2018 | 17:50
что-то трудно себе представить реальность такой связи. Навальный просто жжет уже неподецки, но по ленински.)
alo0000 20 марта 2018 | 17:53
Неужели не понятно, что Вас прессуют, чтобы Вы пошли в пажи к протеже Кремля - новой Всероссийской лидерше как бы оппозиции, как продался димон гудков.
tbedtlbrnjdf 20 марта 2018 | 17:54
.. а я уверен, что братья навальные пидарасы, что показали действия навального на выборах - только пидарасы могут себя так вести во время выборов.
alo0000 20 марта 2018 | 17:59
tbedtlbrnjdf: "Вы не в ту дырочку попали..."
mystar 20 марта 2018 | 18:05
tbedtlbrnjdf: только пидарасы могут себя так вести во время выборов.
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Вы думаете вся кутерьма из-за того что братьев Навальных разлучили друг с другом?)))))
Ну тоже как вариант.
max3446 20 марта 2018 | 18:02
На месте Эха мне было бы стыдно приглашать на эфир такое брехливое мерзкое унылое днищенское дно ничтожества наврального.
trans 20 марта 2018 | 18:02
– А что делать? – спросил Берия, окончательно сбитый с толку. – У него, по-моему, был брат, – сказал Сталин, – интересно, где он сейчас? – Жив, товарищ Сталин, – сказал Берия – работает в Батуме директором лимонадного завода. – Как работает? – спросил Сталин строго. – Хорошо, – сказал Берия. – Пусть этот болтун, – ткнул Сталин трубкой в невидимого болтуна, – всю жизнь жалеет, что загубил брата. – Гениально! – воскликнул Берия.
Ф. Искандер "Сандро из Чегема"
abuvgrobu 20 марта 2018 | 18:08
А у меня вот сосед уверен, что он - наследный принц из дома Габсбургов. И что дальше ?..