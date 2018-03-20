Навальный уверен, что его брата отправили в ШИЗО из-за активности сторонников политика во время выборов

Алексей Навальный уверен, что его брата Олега Навального, отбывающего наказание в колонии в Орловской области, отправили в штрафной изолятор из-за активности сторонников политика во время выборов президента РФ. Об этом А.Навальный сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Поскольку он в принципе находится на положении заложника, мы видим постоянно тенденцию: как только я, и ФБК, и наше политическое движение делаем что-то, что не нравится Кремлю и конкретно Путину, Олег каждый раз подвергается дополнительным репрессиям», — рассказал он.

По словам А.Навального, последние несколько дней перед голосованием на Олега постоянно накладывали взыскания и делали выговоры.

«Мы организовывали сейчас наблюдение на выборах, и вообще, много чего сказали, сделали трансляцию, показали, что эти выборы были тотально фальсифицированы, и Олег сразу загремел в ШИЗО с формулировкой, что он после отбоя сидел за столом», — отметил политик.

Олег Навальный был осужден по делу «Ив-Роше» и приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.