В Москве задержали пассажира, который ранил ножом в шею сотрудника службы безопасности метро
Инцидент произошел в вестибюле станции «Пролетарская», когда мужчину попросили предъявить для проверки ручную кладь. Пострадавшего доставили в НИИ им. Склифосовского. Нападавший скрылся. Его нашли спустя 4 часа. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», — сообщает «Медиазона» со ссылкой на МВД.
Комментарии8
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timber_head 20 марта 2018 | 17:38
По статье "хулиганство"? За то что бил ножом в шею? Похоже, непростой был этот "пассажир", по моему разумению, это не хулиганство, а уж как минимум покушение на жизнь.
starsbo 20 марта 2018 | 17:42
Сначала оскорбили назвав джигита мужчиной ... радуйтесь что ножом а не из золотого калаша.
kinnlade 20 марта 2018 | 17:49
Опять наши курносые друзья?
a_111111 20 марта 2018 | 17:52
kinnlade: Кто охранник? Нападавший - ботаник, сисадмин вуза, по виду русский... Просто нездоров...
a_111111 20 марта 2018 | 17:50
Да... сисадмин...
oppicrus 20 марта 2018 | 17:51
Наверное, оппозиционер к митингу готовился, а его попросили показать вещи для митинга. Вот он и распсиховался!
tbedtlbrnjdf 20 марта 2018 | 17:57
... это всё Путин виноват - он дал команду применить нож.
mystar 20 марта 2018 | 18:08
А что в чемодане то было ЭМ?
Не новые методички госдепа? Или груз визиток Путина?