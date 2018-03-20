В Москве задержали пассажира, который ранил ножом в шею сотрудника службы безопасности метро

Инцидент произошел в вестибюле станции «Пролетарская», когда мужчину попросили предъявить для проверки ручную кладь. Пострадавшего доставили в НИИ им. Склифосовского. Нападавший скрылся. Его нашли спустя 4 часа. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», — сообщает «Медиазона» со ссылкой на МВД.