Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении аэропорта Домодедово
В ведомстве считают, что авиаузел создает дискриминационные условия при допуске служб такси. Дата рассмотрения пока не назначена, — передает агентство ТАСС.
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В ведомстве считают, что авиаузел создает дискриминационные условия при допуске служб такси. Дата рассмотрения пока не назначена, — передает агентство ТАСС.
Комментарии3
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sirwalterscott 20 марта 2018 | 17:50
Галицкого экспропреировали, теперь бод Каменщика копаем?
danko_fuflo 20 марта 2018 | 17:55
sirwalterscott: это правильно. На такси к аэропорту не подъедешь. За 100 метров высаживают. А каким то такси можно.
hz6691 20 марта 2018 | 18:12
danko_fuflo: Всем можно, но на ограниченное время.