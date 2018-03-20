Срок выдачи виз жителям Великобритании, желающим выехать в Россию, увеличится почти вдвое
Об этом заявил посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, это станет следствием высылки из страны 23-х российских дипломатов. Они покинули Великобританию сегодня.
Комментарии31
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rassvet_12 20 марта 2018 | 17:33
Нечего шастать.
vor_mbh_yo_xaxa 20 марта 2018 | 17:41
В идеале - срок следует увеличить в 9 раз. Пусть попарятся в очередях.
metslag 20 марта 2018 | 17:46
vor_mbh_yo_xaxa: Какой ужас, а они так хотели отдохнуть на южном берегу Карского моря.
И теперь им этот отдых обломился.
И так-то в Россию приезжало 2,5 человека, а теперь и 1,5 не приедет.
democ 20 марта 2018 | 17:50
vor_mbh_yo_xaxa: Да уж они переживут, если не смогут попасть к нам в гости.
aleksandr39 20 марта 2018 | 17:59
vor_mbh_yo_xaxa: Королева плачет ,раньше она каждую неделю ездила в Россию за вареной колбасой и дешевыми тряпками б/у ,ЧТО ЖЕ БУДЕТ ТЕПЕРЬ
warlaam 20 марта 2018 | 17:51
rassvet_12: сначала был один желающий. Теперь их два.
jidkov 20 марта 2018 | 17:34
А чё, там действительно есть толпы желающих?...
vitek61 20 марта 2018 | 17:37
jidkov: Ну, к примеру, толпы английских футбольных фанатов. Есть хороший повод отказать...
jidkov 20 марта 2018 | 17:42
vitek6, у нас чемпионаты через день проводятся?
andre_klimov 20 марта 2018 | 17:46
vitek61:
Очень хорошо. Политики не поедут, болельщики - тоже. Но что-то мне подсказывает, что ради приезда болельщиков из-за рубежа россияне будут крутиться ужом - и безвизовый вьезд на чемпионат сделают, и отельеров нагнут, что бы цены ужали и всё такое прочее.
Впрочем - раз за Путиным по стране ездит специально отобранная массовка изображающая "народ" - почему бы не создать фейковых болельщиков? А чемпионат окрестить "Потёмкинским"...
sergeev67 20 марта 2018 | 17:47
vitek61: Ну, к примеру, толпы английских футбольных фанатов. Есть хороший повод отказать...
Если в Россию на ЧМ по футболу никто не приедет, или приедет меньше народа, то кто больше в дураках останется?
Скажут, что будь проклят тот день, когда Россия согласилась проводить у себя этот чемпионат. Хрен доберешься. А то еще российские нацики порежут.
Сомнительное удовольствие.
metslag 20 марта 2018 | 17:48
vitek61: Повод есть, но желающих приехать на этот чемпионат и так не много.
Хочешь чтобы вообще никто не приехал?
testmeter 20 марта 2018 | 17:49
vitek61: А с каких херов им на Россию ехать? На альтернативный чемпионат "Cтран ЕвразЭС"? ЧМ2018 вне всяких сомнений будет проводиться в Англии
neyexo 20 марта 2018 | 17:51
vitek61: на чм без виз пустят. А еще обещали возить бесплатно (правда давно)
a_111111 20 марта 2018 | 17:54
vitek61: На чемпионат визы не нужны!
neyexo 20 марта 2018 | 17:53
jidkov: конечно, они мечтают отдать детей в русский интернат (чтоб потом поступить в российский вуз, и чтоб потом и не догадался никто, что англичанин, и сошел за русского). Они этого не вынесут с несут правительство Мей
timber_head 20 марта 2018 | 17:36
"Возразить ничего не можем, так хоть в суп плюнем" - пояснил посол.
sergeev67 20 марта 2018 | 17:37
timber_head: "Возразить ничего не можем, так хоть в суп плюнем" - пояснил посол.
В итоге сами себе в тапки насрали. Как обычно.
danko_fuflo 20 марта 2018 | 17:50
sergeev67: ты себе в штаны ненасри, как обычно.
igor20012 20 марта 2018 | 17:37
"Новичка" не хотят понюхать, думают, здесь спокойнее ? Наивные !
yur11 20 марта 2018 | 17:37
Высланные занимались выдачей виз? А вот британцы говорят.что у них выдача виз не зависит от высланных.
rassvet_12 20 марта 2018 | 17:41
yur11: Подай, узнаешь. Они и отравились газом, которого не существует, фантазёры большие.
tbedtlbrnjdf 20 марта 2018 | 17:47
Все меньше шпионов будет по России разъезжать.
platonnekafrin 20 марта 2018 | 17:48
Москва-Воронеж-Лондон. Воронеж снова крайний.
democ 20 марта 2018 | 17:48
"...желающим выехать в Россию..."
Так выехать или приехать? Я думаю, что желающие "приехать", то есть туристы. Пока лорды на просторах необъятной родины замечены не были.
rassvet_12 20 марта 2018 | 17:51
democ: Все лорды переродились в пьяное, орущее быдло.
metslag 20 марта 2018 | 17:58
rassvet_12: Ты один из бывших лордов переродившихся?
Или ты и родился таким?
ed10075 20 марта 2018 | 17:52
Все трое желающих впали в отчаяние.
zauberin 20 марта 2018 | 17:59
Срок увеличился, а количество желающих уменьшилось.
shlevet 20 марта 2018 | 18:08
А вот чтобы выехать им отсюда, надо чтобы вообще в 10 раз было дольше и сложнее
mico_emillya9090 20 марта 2018 | 18:11
А фанаты как?