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17:31, 20 марта 2018

Срок выдачи виз жителям Великобритании, желающим выехать в Россию, увеличится почти вдвое

Об этом заявил посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, это станет следствием высылки из страны 23-х российских дипломатов. Они покинули Великобританию сегодня.

Комментарии

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rassvet_12 20 марта 2018 | 17:33

Нечего шастать.

vor_mbh_yo_xaxa 20 марта 2018 | 17:41

В идеале - срок следует увеличить в 9 раз. Пусть попарятся в очередях.

metslag 20 марта 2018 | 17:46

vor_mbh_yo_xaxa: Какой ужас, а они так хотели отдохнуть на южном берегу Карского моря.
И теперь им этот отдых обломился.

И так-то в Россию приезжало 2,5 человека, а теперь и 1,5 не приедет.

democ 20 марта 2018 | 17:50

vor_mbh_yo_xaxa: Да уж они переживут, если не смогут попасть к нам в гости.

aleksandr39 20 марта 2018 | 17:59

vor_mbh_yo_xaxa: Королева плачет ,раньше она каждую неделю ездила в Россию за вареной колбасой и дешевыми тряпками б/у ,ЧТО ЖЕ БУДЕТ ТЕПЕРЬ

(комментарий скрыт)

warlaam 20 марта 2018 | 17:51

rassvet_12: сначала был один желающий. Теперь их два.

jidkov 20 марта 2018 | 17:34

А чё, там действительно есть толпы желающих?...

vitek61 20 марта 2018 | 17:37

jidkov: Ну, к примеру, толпы английских футбольных фанатов. Есть хороший повод отказать...

jidkov 20 марта 2018 | 17:42

vitek6, у нас чемпионаты через день проводятся?

andre_klimov 20 марта 2018 | 17:46

vitek61:
Очень хорошо. Политики не поедут, болельщики - тоже. Но что-то мне подсказывает, что ради приезда болельщиков из-за рубежа россияне будут крутиться ужом - и безвизовый вьезд на чемпионат сделают, и отельеров нагнут, что бы цены ужали и всё такое прочее.
Впрочем - раз за Путиным по стране ездит специально отобранная массовка изображающая "народ" - почему бы не создать фейковых болельщиков? А чемпионат окрестить "Потёмкинским"...

sergeev67 20 марта 2018 | 17:47

vitek61: Ну, к примеру, толпы английских футбольных фанатов. Есть хороший повод отказать...

Если в Россию на ЧМ по футболу никто не приедет, или приедет меньше народа, то кто больше в дураках останется?
Скажут, что будь проклят тот день, когда Россия согласилась проводить у себя этот чемпионат. Хрен доберешься. А то еще российские нацики порежут.
Сомнительное удовольствие.

metslag 20 марта 2018 | 17:48

vitek61: Повод есть, но желающих приехать на этот чемпионат и так не много.
Хочешь чтобы вообще никто не приехал?

testmeter 20 марта 2018 | 17:49

vitek61: А с каких херов им на Россию ехать? На альтернативный чемпионат "Cтран ЕвразЭС"? ЧМ2018 вне всяких сомнений будет проводиться в Англии

neyexo 20 марта 2018 | 17:51

vitek61: на чм без виз пустят. А еще обещали возить бесплатно (правда давно)

a_111111 20 марта 2018 | 17:54

vitek61: На чемпионат визы не нужны!

neyexo 20 марта 2018 | 17:53

jidkov: конечно, они мечтают отдать детей в русский интернат (чтоб потом поступить в российский вуз, и чтоб потом и не догадался никто, что англичанин, и сошел за русского). Они этого не вынесут с несут правительство Мей

timber_head 20 марта 2018 | 17:36

"Возразить ничего не можем, так хоть в суп плюнем" - пояснил посол.

sergeev67 20 марта 2018 | 17:37

timber_head: "Возразить ничего не можем, так хоть в суп плюнем" - пояснил посол.

В итоге сами себе в тапки насрали. Как обычно.

danko_fuflo 20 марта 2018 | 17:50

sergeev67: ты себе в штаны ненасри, как обычно.

igor20012 20 марта 2018 | 17:37

"Новичка" не хотят понюхать, думают, здесь спокойнее ? Наивные !

yur11 20 марта 2018 | 17:37

Высланные занимались выдачей виз? А вот британцы говорят.что у них выдача виз не зависит от высланных.

rassvet_12 20 марта 2018 | 17:41

yur11: Подай, узнаешь. Они и отравились газом, которого не существует, фантазёры большие.

tbedtlbrnjdf 20 марта 2018 | 17:47

Все меньше шпионов будет по России разъезжать.

platonnekafrin 20 марта 2018 | 17:48

Москва-Воронеж-Лондон. Воронеж снова крайний.

democ 20 марта 2018 | 17:48

"...желающим выехать в Россию..."

Так выехать или приехать? Я думаю, что желающие "приехать", то есть туристы. Пока лорды на просторах необъятной родины замечены не были.

rassvet_12 20 марта 2018 | 17:51

democ: Все лорды переродились в пьяное, орущее быдло.

metslag 20 марта 2018 | 17:58

rassvet_12: Ты один из бывших лордов переродившихся?
Или ты и родился таким?

ed10075 20 марта 2018 | 17:52

Все трое желающих впали в отчаяние.


zauberin 20 марта 2018 | 17:59

Срок увеличился, а количество желающих уменьшилось.

shlevet 20 марта 2018 | 18:08

А вот чтобы выехать им отсюда, надо чтобы вообще в 10 раз было дольше и сложнее

mico_emillya9090 20 марта 2018 | 18:11

А фанаты как?

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