В России в ближайшие недели могут заблокировать популярный мессенджер Телеграм
Сегодня Верховный суд отклонил иск компании к ФСБ. Мессенджер требовал признать незаконным приказ спецслужбы о передаче ключей от переписки пользователей. Следом Роскомнадзор направил в компанию Телеграм уведомление о необходимости выполнить требование ФСБ. Мессенджеру дали на это 15 дней. Основатель Телеграм Павел Дуров заявил, что не выдаст ключи шифрования и сказал, что будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни пользователей.
Комментарии18
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sergeev67 20 марта 2018 | 17:33
Да сколько угодно. Если кто это и заметит, так это пригожинские тролли. Не велика потеря. Нефига им пользоваться.
Кто хоть чуть чуть соображает - обойдет эти блокировки легко и непринужденно.
vor_mbh_yo_xaxa 20 марта 2018 | 17:36
Этого следовало ожидать - давно было пора это сделать.
Не нужен продажный телеграм россиянам.
danko_fuflo 20 марта 2018 | 17:47
vor_mbh_yo_xaxa: Дуров прав! С какого это раза ключи выдавать? Пусть покупают или взламывают. Херим.
andre_klimov 20 марта 2018 | 17:38
sergeev67:
Тут немного другое. Заблокировать и при этом наглухо - совсем не сложно, поверьте. Но такая блокировка наверняка будет переложена на плечи провайдеров, для которых это - дополнительные расходы. Куда провайдер включит эти расходы? К тому же, кроме затрат на "оборудование" резко увеличится рэкетриская составляющая, ибо провайдеров будут драть за неисполнение решения о блокировке невзирая на то, что для её осуществления нужны деньги и время.
sergeev67 20 марта 2018 | 17:41
andre_klimov: А законы Яровой - это вообще сплошная головная боль провайдеров, которая будет так или иначе переложена на плечи россиян.
Это при том, что такая блокировка абсолютно неэффективна. Впрочем, как и все предыдущие.
Просто решили продолжить толочь воду в ступе за счет населения.
platonnekafrin 20 марта 2018 | 17:41
"Сказание о пятом сроке". глава Один "Я Новый!" , часть перавая "Март восемнадцатый" - где Путин победил террор и переписку.
lager23 20 марта 2018 | 17:44
Спасибо Путену за это!
danko_fuflo 20 марта 2018 | 17:58
lager23: Как правило при психозе возникает состояние бесконтрольного возбуждения или напротив - глубокой депрессии, но в вашем состоянии, мой друг, психоз сопровождается глубокими нарушениями мыслительного процесса, при котором полностью отсутствует критическое отношение к себе, настоятельно рекомендую Галоперидол или Кветиапин.
Да, забыл! И непременно чай из мяты, зверобоя, пиона, пустырника, шиповника, ромашки, мелиссы, что найдётся в шкафу на кухне.Эти травы окажут седативное действие, снизят тревожность...
С уважением,
Дунька1.
lager23 20 марта 2018 | 18:01
danko_fuflo: моя милая, лёд тронулся!
Твой Герман
danko_fuflo 20 марта 2018 | 18:03
lager23: лагер, вы гей?
lager23 20 марта 2018 | 18:05
danko_fuflo: Мой друг, пожалуй, вы - единственный на этом сайте, кто искренне даёт волю своим эмоциям! Да, не все получается вследствие особенностей психики, но в наш век толерантности это - не помеха; продолжайте радовать меня своей исключительной целеустремлённостью и активностью в сетях!
Ваш Герман.
gregor 20 марта 2018 | 17:47
Если Кадыров разрешит ,то закроют .
Всё зависит от Кадырова .
che21 20 марта 2018 | 17:48
Страна злобных дебилов!
oppicrus 20 марта 2018 | 17:49
Невелика потеря! В топку этот Телеграмм!
podwodnik 20 марта 2018 | 17:56
Россия всегда стремилась пополнить список самых продвинутых стран. "Телеграмм" временно блокировался властями Афганистана, Ирана и Китая (в некоторых районах страны).
tbedtlbrnjdf 20 марта 2018 | 18:01
у дурова фамилия соответствующая! скоро его работников стрелять начнут и никто расследовать не будет.
tomorrow_never_knows 20 марта 2018 | 18:07
Они ведь могут в отместку за не выдачу ключей выдать Дурову Новичка...
poster6996 20 марта 2018 | 18:09
Переназначили окурка? Получайте... И это только начало....