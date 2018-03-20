В России в ближайшие недели могут заблокировать популярный мессенджер Телеграм

Сегодня Верховный суд отклонил иск компании к ФСБ. Мессенджер требовал признать незаконным приказ спецслужбы о передаче ключей от переписки пользователей. Следом Роскомнадзор направил в компанию Телеграм уведомление о необходимости выполнить требование ФСБ. Мессенджеру дали на это 15 дней. Основатель Телеграм Павел Дуров заявил, что не выдаст ключи шифрования и сказал, что будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни пользователей.