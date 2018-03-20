Z Архив новостей новости
5 7 6 1408
17:30, 20 марта 2018

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в Мурманске

Там обрушились три этажа здания. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает агентство «Интерфакс». По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа.

Комментарии

7

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

peresvet73 20 марта 2018 | 17:40

Каким способом Путин убьёт Дурова, или какую гадость Путин сделает родственникам Дурова в России?

aleksandr39 20 марта 2018 | 17:48

Ополченцы начали процесс образования МНР ( Мурманская Народная Республика ) ,ну как в Донбассе .

shlevet 20 марта 2018 | 18:05

aleksandr39: Да все уже поняли, что ты чмошник и каждый раз пляшешь на костях своих соотечественников

susanna49 20 марта 2018 | 17:51

как такое может быть в современном мире???

dekadik 20 марта 2018 | 17:59

взрываются дома где дохрена бичевников...

zilbershtein__ 20 марта 2018 | 18:09

dekadik:
\\ взрываются дома где дохрена бичевников...

К сожалению далеко не только. Износ основных фондов сильно перевалил за 50%. Сыпаться всё будет только быстрее (

shlevet 20 марта 2018 | 18:03

Выздоровления пострадавшим

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 521 6 5293 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 345 6 6480 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 244 6 25054 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 222 6 12774 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 114 6 7597 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 97 6 6607 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 92 6 6311 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 210 6 15416 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 142 6 11521 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

18 марта и «непришедшие несогласные» Что дальше? А дальше — делаем то, что должны, и случится, чему суждено. Поднимаем свой голос против безобразий власти. Да, пока нас ждет продолжение зимы. Значит, будем приближать весну…

5 144 6 12349 08:11
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 65 6 5634 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Ксения Собчак кандидат в президенты России

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8425 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Елена Громова директор ГБУ МФЦ Москвы

Любые махинации исключены Действия одного конкретного лица никто не отслеживает. И да, на руках у жителя может оказаться сколько угодно много отрывных талонов. Однако это пустая трата времени…

5 86 6 21488 13.03
Kвыборы, власть, законы, общество, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 178 6 16038 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 153 6 14224 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5711 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Австралиец утверждает, что ему удалось найти пропавший 4 года назад малазийский Боинг По его словам, это удалось сделать с помощью изображений NASA и Google Maps…

5 10 6 41374
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 230 6 162247 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 121 6 12631 19.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 252 6 309914 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 302 6 188049 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6804052
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3357950

Сегодня в эфире