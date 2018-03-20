Один человек погиб и пятеро пострадали в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в Мурманске
Там обрушились три этажа здания. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает агентство «Интерфакс». По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа.
Комментарии7
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peresvet73 20 марта 2018 | 17:40
Каким способом Путин убьёт Дурова, или какую гадость Путин сделает родственникам Дурова в России?
aleksandr39 20 марта 2018 | 17:48
Ополченцы начали процесс образования МНР ( Мурманская Народная Республика ) ,ну как в Донбассе .
shlevet 20 марта 2018 | 18:05
aleksandr39: Да все уже поняли, что ты чмошник и каждый раз пляшешь на костях своих соотечественников
susanna49 20 марта 2018 | 17:51
как такое может быть в современном мире???
dekadik 20 марта 2018 | 17:59
взрываются дома где дохрена бичевников...
zilbershtein__ 20 марта 2018 | 18:09
dekadik:
\\ взрываются дома где дохрена бичевников...
К сожалению далеко не только. Износ основных фондов сильно перевалил за 50%. Сыпаться всё будет только быстрее (
shlevet 20 марта 2018 | 18:03
Выздоровления пострадавшим